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Antalya'da orman yangını çıktı; karayolu ulaşıma kapatıldı

Antalya- Konya karayolunun Gündoğmuş ilçe kavşağı yakınında orman yangını çıktı. Karayolu, güvenlik amacıyla ulaşıma kapatılırken, yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

30 Haziran 2021 15:30

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Antalya- Konya karayolunun Manavgat ilçesi yakınlarındaki Gündoğmuş kavşağında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.

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Alevler kısa sürede yayıldı.

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İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

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Yangın helikopterlerinin yanı sıra karadan da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, çevre ilçelerden gelen yangınla mücadele ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

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Şiddetli rüzgârın etkisiyle yangın yayılırken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya- Konya karayolunu ulaşıma kapatarak güvenlik önlemi aldı.

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Antalya'da orman yangını çıktı; karayolu ulaşıma kapatıldı

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Antalya'da orman yangını çıktı; karayolu ulaşıma kapatıldı

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Antalya'da orman yangını çıktı; karayolu ulaşıma kapatıldı

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Antalya'da orman yangını çıktı; karayolu ulaşıma kapatıldı

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Antalya'da orman yangını çıktı; karayolu ulaşıma kapatıldı

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Antalya'da orman yangını çıktı; karayolu ulaşıma kapatıldı

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Antalya'da orman yangını çıktı; karayolu ulaşıma kapatıldı

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Antalya'da orman yangını çıktı; karayolu ulaşıma kapatıldı

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Antalya'da orman yangını çıktı; karayolu ulaşıma kapatıldı

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