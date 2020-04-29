Anne kedi hasta yavrusunu acil servise götürüp tedavi ettirdi
Bir anne kedi hasta olan yavrusunu acil servise götürdü, hastane çalışanları hasta kediye müdahale etti.
29 Nisan 2020 16:41
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Bir anne kedinin hasta olan yavrusunu acil servise götürmesi ve hastane çalışanlarının kediye müdahale etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Merve Özcan adlı kullanıcının çektiği fotoğrafları Twitter hesabından paylaşması ile gündem olan anne kedi, hasta yavrusunu ağzında taşıyarak hastaneye götürdü ve sağlıkçılardan yardım istedi.
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Acil servis çalışanlarının hemen yavru kediye yardım etmesi, anne kedinin doktor ve hemşirelerin yanından ayrılmayıp yavrusunu takip etmesi sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı
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Minik yavrunun bakımı yapılırken, anne kediye de süt ve mama verildi. Hastane çalışanları yavru kediye yaptıkları müdahalenin ardından veterinere yönlendirerek tam tedavisinin yapılmasını sağladı.