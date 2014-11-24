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Anne karnındaki bebeğin 9 aylık serüveni

24 Kasım 2014 15:02

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Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi'nden bilim adamlarının yaptığı araştırma, fetüsün şarkıları ve konuşmaları hatırlayabildiğini, dolayısıyla beyin tamamen gelişmiş olmasa da öğrenebildiğini gösterdi

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Bilim adamları, Fince'de bir anlamı bulunmayan, 3 heceli olması nedeniyle öğrenmesi zor "tatata" kelimesini kullanarak fetüsün hafızasını test etti

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Bilim adamları, Fince'de bir anlamı bulunmayan, 3 heceli olması nedeniyle öğrenmesi zor "tatata" kelimesini kullanarak fetüsün hafızasını test etti

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Doğumdan sonra kelimenin dinletildiği bebeklerin beyin faaliyeti incelendi

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Anne karnında "tatata"yı defalarca duyan bebeklerin beyninin bu kelimeye güçlü tepki verdiği görüldü

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Kelimeyi duymayanlar bebekler ise tepki vermedi

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Araştırmacılar, ebeveynlerin fetüsün dış dünyadaki sesleri duyabileceği ve hatırlayabileceğinin bilincine varması gerektiğini vurguladı

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Sperm hücresi Fallop tüplerinde yumurtaya doğru ilerliyor

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Yumurta hücresi

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Karşılaşma anı

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Babanın 200 milyon sperminden 1 tanesi yumurtaya ulaşıyor

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Embriyo rahim duvarına yapışmış durumda

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Gri madde beyin olma yolunda

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Embriyonun kalbi atmaya başlıyor

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28. gün

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Yüz oluşmaya başlıyor. Burun delikleri, ağız ve göz boşlukları belli belirsiz görülebiliyor. Boyut 9 mm

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Plasenta oluşmaya başlıyor

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Göz kapakları yarı açık

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Ellerini kullanmaya başladı

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İnce derisinden kan damarları görülebiliyor

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Dış dünyadaki sesleri duyabiliyor

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20 cm uzunluğunda ve vücudundaki tüyler çıkıyor

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6 aylık

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Bir ay içerisinde doğmuş olacak

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