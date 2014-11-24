Anne karnındaki bebeğin 9 aylık serüveni

Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi'nden bilim adamlarının yaptığı araştırma, fetüsün şarkıları ve konuşmaları hatırlayabildiğini, dolayısıyla beyin tamamen gelişmiş olmasa da öğrenebildiğini gösterdi
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Bilim adamları, Fince'de bir anlamı bulunmayan, 3 heceli olması nedeniyle öğrenmesi zor "tatata" kelimesini kullanarak fetüsün hafızasını test etti
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Bilim adamları, Fince'de bir anlamı bulunmayan, 3 heceli olması nedeniyle öğrenmesi zor "tatata" kelimesini kullanarak fetüsün hafızasını test etti
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Doğumdan sonra kelimenin dinletildiği bebeklerin beyin faaliyeti incelendi
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Anne karnında "tatata"yı defalarca duyan bebeklerin beyninin bu kelimeye güçlü tepki verdiği görüldü
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Kelimeyi duymayanlar bebekler ise tepki vermedi
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Araştırmacılar, ebeveynlerin fetüsün dış dünyadaki sesleri duyabileceği ve hatırlayabileceğinin bilincine varması gerektiğini vurguladı
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Sperm hücresi Fallop tüplerinde yumurtaya doğru ilerliyor
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Yumurta hücresi
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Karşılaşma anı
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Babanın 200 milyon sperminden 1 tanesi yumurtaya ulaşıyor
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Embriyo rahim duvarına yapışmış durumda
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Gri madde beyin olma yolunda
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Embriyonun kalbi atmaya başlıyor
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28. gün
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Yüz oluşmaya başlıyor. Burun delikleri, ağız ve göz boşlukları belli belirsiz görülebiliyor. Boyut 9 mm