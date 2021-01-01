Anket: Yüzde 71'lik kesim, evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşamasını doğru bulmuyor
İstanbul Ekonomi Araştırma'nın tabulara ilişkin olarak yaptığı ankete göre yaklaşık yüzde 71'lik kesim, “Çiftler evli olmasa dahi aynı evde yaşayabilir” görüşüne karşı çıkıyor.
01 Ocak 2021 16:55
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İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından 'Toplumsal tabulara bakış değişiyor mu?' konulu araştırma yapıldı. 17 - 19 Aralık tarihlerinde Türkiye çapında 12 ilde bin 500 kişi ile yapılan anket çalışmasında boşanma, dini nikah, çiftlerin evlenmeden aynı evi paylaşması, kürtaj hakkına dair sorular yöneltildi.
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Sonuçlara göre, katılımcıların en yüksek oranda onayladığı ifade yüzde 64.9 ile “Boşanmak da evlenmek kadar normaldir” ifadesi oldu. Toplam yüzde 33.9 oranında ise “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle katılmıyorum” denildi.
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İkinci sırada en yüksek katılım yüzde 41 ile “Kürtaj yasal bir haktır” görüşüne oldu. Ancak yine de yüzde 51.7'lik bir oranda bu ifade hakkında olumsuz beyanda bulunulması dikkat çekti. Yüzde 7.3 oranında ise “Fikrim yok” yanıtı verildi.
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“Evlenirken resmi nikah yeterlidir, imam nikahına gerek yoktur” ifadesine ise katılımcıların %67.3’ü katılmadığını bildirdi. “Katılıyorum” veya “kesinlikle katılıyorum” oranı toplam yüzde 29.5 çıktı. Yüzde 3.1'lik bir kesim fikri olmadığını beyan etti.
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Görüşme yapılan kişilerin %70.8’i ise “Çiftler evli olmasa dahi aynı evde yaşayabilir” ifadesine katılmadığını belirtti. Bu fikre onay verenler yüzde 27.2 çıktı, yüzde 2 “Fikrim yok” dedi.