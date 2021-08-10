Anket: Türkiye'de 'ülke şeriat ile yönetilmeli' diyenlerin oranı
10 Ağustos 2021 11:57
16
Soner Çagaptay'ın Pew Araştırma Merkezi'nden aktardığı araştırma sonuçlarına göre Müslüman ülkeler içerisinde şeriat isteme oranları ortaya çıktı. Türkiye'de 'ülke şeriat ile yönetilmeli' diyenlerin oranı belli oldu. İşte ayrıntılar...
26
Şeriat isteme oranlarında zirveyi yüzde 99'la Afganistan alıyor.
36
Afganistan'ı yüzde 91 ile Irak, yüzde 89 ile Filistin, yüzde 86 ile Nijer, yüzde 84 ile Pakistan, yüzde 83 ile Fas, yüzde 82 ile Bangladeş, yüzde 74 ile Mısır, yüzde 71 ile Ürdün, yüzde 63 ile Mali takip etti.
46
Listedeki Türk cumhuriyetleri içerisinde en yüksek yüzde yüzde 35 ile Kırgızistan yer alırken listede dip yapan ülkeler ise şöyle sıralandı.
56
Yüzde 8 ile Azerbaycan, yüzde 10 ile Kazakistan, yüzde 12 ile Türkiye, yüzde 15 ile Bosna Hersek ve yüzde 20 ile Kosova.
66
Anket: Türkiye'de 'ülke şeriat ile yönetilmeli' diyenlerin oranı