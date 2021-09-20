Anket: Son 20 yıldır AKP toplumdan en düşük desteği görüyor
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, yaptıkları son kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını paylaştı. 'Kararsızlar’ dağıtıldıktan sonra AKP’nin oy oranının yüzde 29.9 olduğunu belirten Selçuki, "AK Parti yüzde 30’un altına indi. Ama daha çarpıcı olanı, AK Parti bizim anketlerimizde ilk defa 2002’deki oy oranının altına geriledi. Bu da demek oluyor ki, son 20 yıldır AK Parti toplumdan en düşük desteği görüyor" dedi.
20 Eylül 2021 23:23
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Selçuki, 7-13 Eylül tarihleri arasında, bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle Türkiye çapında bin 500 kişiyle yaptıkları kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
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Ankete göre, “Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun, kararsızlar dağıtılmadan önceki sonucu şu şekilde:
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'AKP', yüzde 23.7. ‘CHP', yüzde 18.2. ‘Kararsızım', yüzde 17.8. ‘İYİ Parti' yüzde 11.1. ‘HDP', yüzde 9.7. ‘Oy kullanmayacağım', yüzde 9.2. ‘MHP', yüzde 6.4. ‘DEVA Partisi', yüzde 1.4. ‘Diğer' yüzde 1.1. ‘Gelecek Partisi', yüzde 0.7. ‘Saadet Partisi', yüzde 0.7.
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Sözcü'de yer alan habere göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise oy oranları şu şekilde: * 'AKP', yüzde 29.9. ‘CHP', yüzde 25.7. ‘İYİ Parti' yüzde 15.3. ‘HDP', yüzde 11.7. ‘MHP', yüzde 9.4. ‘DEVA Partisi', yüzde 2.7. ‘Diğer' yüzde 2.2. ‘Gelecek Partisi', yüzde 1.9 ‘Saadet Partisi', yüzde 1.1
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Bu tabloları değerlendiren Selçuki, şu ifadeleri kullandı: * Üç temel sonuç var burada. Birincisi, AK Parti'deki düşüş trendi devam etti. Kararsızlar dağıtıldığında da göreceğiz, bizim anketlerimizde ilk defa AK Parti, 2002 oy oranının altına indi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir artış ve İYİ Parti'de bir azalma olduğunu görüyorum ama birbirini dengeliyor.
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Dolayısıyla Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki dengenin devam ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz ay bunlar başa baştı. Şimdi de aynı durumun olduğunu görüyoruz.
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Son sonuç; AK Parti'den giden oy, hâlâ öncelikli olarak kararsızlara gidiyor, henüz muhalefete yönelmiş değil. İki taraf için de çıkartılacak bir ders var. İktidar oy kaybediyor ama muhalefet bu oyların adresi olamıyor.
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Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ilk defa AK Parti yüzde 30'un altına indi. Ama daha çarpıcı olanı, AK Parti bizim anketlerimizde ilk defa 2002'deki oy oranının altına geriledi. Bu da demek oluyor ki, aslında son 20 yıldır AK Parti en düşük desteği görüyor toplumdan.
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Birçok sebebi var ama temel sebebi, artan hayat pahalılığı ve enflasyonun, özellikle gıda fiyatları üzerinde bir türlü söndürülememesi. Eylül 2020'den itibaren ekonomik beklentinin tamamen olumsuza dönmesiyle AK Parti'nin oylarındaki düşüş başladı. ‘Kararsızlar'a geçenler, bir türlü muhalefete geçemiyor.