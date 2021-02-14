Anket: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu karşısında oy oranı
Aksoy Araştırma tarafından her ay düzenli olarak açıklanan ‘Türkiye Monitörü’ araştırmasının Ocak 2021 sonuçları açıklandı.
14 Şubat 2021 22:34
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Araştırmaya katılanların yüzde 61,5’i Türkiye’nin kötüye gittiğini düşünürken, “İyiye gidiyor” diyenlerin oranı yüzde 17,4. Başkanlık sistemine destek giderek azalırken, parlamenter sisteme dönmek isteyenlerin oranı ise yüzde 53,6 olarak açıklandı.
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Türkiye Monitörü Ocak 2021 araştırmasında katılımcıların yüzde 61,5’i Türkiye’nin kötüye gittiğini belirtti. “Aynı kalıyor” ifadesini kullananların oranı yüzde 14,5, “İyiye gidiyor” diyenlerin oranı yüzde 17,4 ve kararsız olanların oranı ise yüzde 6,6 oldu.
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Araştırmanın sonuçlarına göre; “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 17,9’u kararsız olduğunu, belirtmek istemediğini ve oy kullanmayı düşünmediğini ifade etti. Araştırma sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 44,2 olarak gerçekleşti. Millet İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 39,4 seviyesinde görüldü. Her iki ittifakın dışında olan HDP’nin oy oranı ise yüzde 9,9 oldu. Geçen aya oranla Cumhur İttifakı’nın oy oranında 0,4 puanlık bir artış, Millet İttifakı’nın oy oranında ise 0,9 puanlık bir düşüş gözlemlendi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranı ise şöyle:
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Parti bazında en yüksek oy oranına yüzde 35,2 ile AKP ulaştı. Cumhur İttifakının diğer ortağı MHP’nin oy oranı ise yüzde 9 oldu. Ocak 2021 araştırmasında en yüksek oy oranına ulaşan ikinci parti yüzde 26,5 ile CHP oldu. Millet ittifakının diğer üyesi İYİ Parti ise yüzde 12,9 oy oranı ile en yüksek oy alan üçüncü parti oldu ve MHP’nin aksine baraj üstünde kaldı. Ocak ayında DEVA Partisi’nin oy oranı yüzde 2,5, Saadet Partisi’nin oy oranı yüzde 1.5 ve Davutoğlu’nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi’nin oy oranı yüzde 1 oldu.
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Araştırmada, katılımcıların olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihleri ikili kombinasyon olarak soruldu. Olası bir seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı en yüksek oy oranına ulaşan siyasetçi yüzde 48,5 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı en yüksek oy oranını alan bir diğer isim yüzde 44,1 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ydu. Aksoy Araştırma yetkilileri İmamoğlu’nun 2019 Temmuz ayından bu yana yapılan her ölçümde Erdoğan’ın aralıksız olarak önünde olduğunu belirtti. Her iki adaya karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyu yüzde 37,7 idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yüksek oy oranına ise yüzde 46,2 ile Selahattin Demirtaş’a karşı ulaştı.
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Ortalama 5 puan üzerinden yapılan değerlendirmede Mansur Yavaş 3,5 ve Ekrem İmamoğlu 3,2 ortalamaya ulaşırken Erdoğan ise 2,9 ortalama ile ancak üçüncü sırada yer alabildi.
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Araştırmaya katılanlara Türkiye ekonomisinin şu anki durumu sorulduğunda, katılımcıların %49,6’sı Türkiye ekonomisini berbat, %13,7’si ise çok kötü olarak ifade etti. Katılımcıların %15,3’ü ise Türkiye ekonomisini çok iyi ve mükemmel olduğunu belirtti.
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Araştırmada “Sizce Türkiye'de Kovid-19 salgını ne zaman tamamen son bulacaktır?” sorusuna katılımcıların %17,6’sı bu yıl bitmeden salgının sona ereceğini düşündüğünü belirtti. Salgının «Aralık 2021» tarihinde sona ereceğini belirten katılımcıların oranı %20,9 olarak gerçekleşti. Katılımcıların %35,4’ü salgının «2022 sonu», %26,1’i ise «2023 sonu» itibariyle salgının sona ereceğini ifade etti.
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Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılanların %42,8’i öğrencilerin başlatmış olduğu protestolara kesinlikle katıldığını/katıldığını belirtirken, %40,1’i hiç katılmadığını/katılmadığını ifade etmesi oldu.