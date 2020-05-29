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Anket: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan karşısında Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı daha şanslı?

Avrasya Araştırma'nın son kamuoyu anketine göre; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olması halinde yüzde 48'lik kesim Erdoğan'a oy vermeyeceğini söylüyor. İlk turda sadece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Erdoğan olduğu takdirde İmamoğlu'nun oyları Erdoğan'ı geçiyor. Aynı karşılaştırma Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la yapıldığında ise, Erdoğan, yüzde 0,2 puan farkla Yavaş'ı geçiyor.

29 Mayıs 2020 20:39

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ele alındığı anket çalışmasında ise katılımcıların yüzde 66,7'sinin yeni sistemden memnun olmadığı görülüyor.

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İşte ankette yer alan diğer sorular ve sonuçları...

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