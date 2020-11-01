Anket: AKP'nin oy oranı düşüyor, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı kafa kafaya
Avrasya Araştırma’nın ekim ayı için yaptığı ankete göre, Millet İttifakı'nın oy oranı yükselirken, AKP'nin oy oranındaki büyük düşüş dikkat çekiyor.
01 Kasım 2020 21:11
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Avrasya Araştırma’nın Ekim ayı için yaptığı anketin sonuçlarını, Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, YouTube kanalından açıkladı.
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Ankete göre, Cumhur İttifaki ile Mİllet İttifakı’nın oy oranları birbirine çok yaklaşmış durumda. Cumhur İttifakı yüzde 32,7 bandında görünürken, Millet İttifakı ise yüzde 32,2 düzeyinde.
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Millet İttifakı’na Saadet Partisi ile yeni kurulan Ali Babacan liderliğindeki Deva Partisi ve Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi’nin katılması halinde oy oranı ise yüzde 35’in üzerine çıkıyor.
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Kararsızlar dağıtıldığında ise AKP’nin oy oranı yüzde 32,6’ya çıkarken, CHP’nin oy oranı yüzde 28,2 oluyor.