Anket: AKP ‘dindar seçmen’ desteğini yitiriyor mu? | Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi'nin 'dindar seçmen' anketi sonuçları açıklandı. Kasım ayında yapılan çalışmada, dindar seçmenlerin siyasi eğilim ve tercihleri, bu eğilim ve tercihlerin sebepleri ve yakın zaman içindeki seyri araştırıldı.
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Araştırma, Konya, Kayseri, Yozgat, Sivas, Malatya, Elâzığ, Bingöl, Erzurum, Gaziantep ve Kocaeli illerinde ve İstanbul’un dindar seçmen yoğunluklu ilçelerinin belli semtlerinde 2 bin 424 kişi ile ve yüz yüze gerçekleştirildi.
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Sünni-Türk dindarlara odaklanan çalışmada 'dindarlık düzeyi'; seçmenlerin kendilerini ne kadar dindar olarak gördükleri, gündelik hayatlarını ne kadar dini vecibelere göre düzenledikleri ve ne sıklıkta namaz kıldıklarına göre kategorileştirildi. Dindarlığın oldukça yüksek olduğunu gösteren sonuçlara göre dindar seçmenler, genellikle sadece dindar değiller. Aynı zamanda milliyetçiler, ataerkiller, kendine özgürlükçüler, pragmatistler, 'bir lokma bir hırka'cı değiller, 'ensar olmak' istemiyorlar, kayırmacılıktan ve israftan şikayetçiler, CHP başta olmak üzere muhalefete uzaklar.
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Araştırma sonuçları dindar bölgelerde Cumhur İttifakı’nın kayıplar yaşasa da önemli oranlarda desteğini koruduğunu gösteriyor: Cumhur İttifakı bu bölgelerde 9.6 puan düşüşle, (yüzde 14 kayıp) yüzde 68.1’den yüzde 58.5’a gerilemiş.
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Araştırmaya göre Türkiye genelinde değişim aynen bu bölgelerdeki gibi olsaydı, Cumhur İttifakı'na destek yüzde 47.6 olacaktı. Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi'nin daha önce yaptığı "Türkiye temsili" araştırma sonuçlarıyla kıyaslanınca (yüzde 43.9), bu bölgelerde Cumhur İttifakı’nın daha az güç kaybettiği görülüyor.
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Dindarlar Erdoğan’a kategorik olmasa da yüksek destek veriyorlar, yüksek destek vermekle birlikte yavaş da olsa Erdoğan’dan uzaklaşıyorlar. 2018: Yüzde 74.4. Bu pazar: Yüzde 62.2.
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Dindar seçmenlerde iktidara desteğin yüksek olmasına ve kopuşun Türkiye genelinden düşük olmasına karşın, iktidara yönelik eleştirel tutum da yaygınlaşmış durumda. Ekonomik sorunlar ve adaletsizlik en belirgin şikâyet konuları.
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Yolsuzluk, israf, kayırmacılık gibi başlıklarda eleştirilerin tonu neredeyse muhalefet seçmenine yakın.