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Ankaragücü yeni stadına kavuşuyor

Yapımına 2015 yılında başlanan 22 bin kapasiteli stadyum, yarın Spor Toto Süper Lig'de oynanacak MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte kullanıma açılacak

27 Ocak 2019 12:09

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Ankara'da yapımı tamamlanan Eryaman Stadı, yarın kapılarını açacak

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Başkentin yeni stadındaki ilk maçta MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek

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Mimarisiyle Almanya'daki Allianz Arena'yı andıran Eryaman Stadı'nın temeli, 20 Nisan 2015'te atıldı

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Stadın ilk projesinde kapasite 18 bin olarak hesaplanırken, daha sonra bu sayı 22 bine yükseltildi

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Bu revize işlemi, stadın yaklaşık 1,5 sene sonra bitmesine neden oldu

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