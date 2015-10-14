Ankara'da katliam alanına 'Kaza yeri' şeridi
14 Ekim 2015 21:02
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yle Ankara'da patlamanın meydana geldiği noktaya karanfil bıraktı.
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Erdoğan'a Fin mevkidaşı ile birlikte eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Selami Altınok, eşlik etti.
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Katliamın gerçekleştirildiği alana "Olay yeri incelem" yerine "Kaza yeri" şeridi çekilmesi dikkat çekti.
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Katliam günü protesto nedeniyle saldırı alanından ayrılmak zorunda kalan İçişleri Bakanı Selami Altınok, olaydan sonra ilk kez Ankara Garı'nın önüne geldi
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