Ani sel, su baskını ve hortuma karşı uyaran AFAD paylaştı: Tehlike sırasında neler yapmalı?
08 Ekim 2020 13:37
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Ani sel, su baskını ve hortuma karşı uyaran AFAD paylaştı: Tehlike sırasında neler yapmalı?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre Marmara ve Ege Bölgesi'nde sağanak ve dolu yağışı bekleniyor. Meteoroloji, İstanbul'un da içinde bulunduğu 7 ile turuncu kodlu uyarı yaptı. 7 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji'nin uyarısının ardından bir uyarı da AFAD'dan geldi.
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AFAD'ın sosyal medya hesabından beklenen olumsuz hava şartları hatırlatılarak, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.
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Marmara Bölgesi'nde bu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve dolu yağışı bekleniyor. Meteroloji, ani sel su baskını ve oluşabilecek hortumlara karşı uyardı. Kapalı otoparklar araçlarını doludan korumak isteyenler tarafından doldu taştı. Ege ve Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak yağışlar, ani su baskını, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara yol açabilir.
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AFAD sosyal medya hesabından ayrıca tehlike sırasında neler yapılması gerektiğini şöyle anlattı: