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Anadol 55 yıldır yollarda

Türkiye'nin seri üretilen ilk yerli otomobil markası Anadol, müşterileriyle buluşmasının 55. yılında, sokak ve caddelerde boy gösteren farklı modelleriyle, mazide bıraktığı anıları canlı tutuyor.

28 Şubat 2022 11:52

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Yerli bir otomobil üretilmesini arzulayan Türkiye'nin 9. Başbakanı Adnan Menderes'in, Ford Motor Company Başkanı Henry Ford II'a hitaben yazdığı mektupla, 1956 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne giden merhum iş adamı Vehbi Koç, bu ziyaretten 3 yıl sonra 1959'da Otosan'ı kurdu.

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Koç Holding ve Ford ortaklığıyla Otosan'ın İstanbul'daki fabrikasında 19 Aralık 1966'da seri üretimi başlayan ve ilk kez 28 Şubat 1967'de satışa sunulan Anadol, 1984 yılında üretiminin sonlandırılmasına kadar 62 bin 923 otomobil ve 30 bin 265 pick-up olmak üzere toplam 93 bin 188 adet üretildi.

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Türk milletinin kolektif hafızasında yerini alan ve yerli otomobil için duyulan heyecanın ifadesi olan Anadol, müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda, iki ve dört kapılı sedan, spor, suv ve pick-up türlerinde ve çeşitli modellerde üretilerek, Türk otomotiv sanayisi için önemli deneyimler ve kazanımlar sağladı.

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Anadol 55 yıldır yollarda

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Anadol 55 yıldır yollarda

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Anadol 55 yıldır yollarda

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Anadol 55 yıldır yollarda

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Anadol 55 yıldır yollarda

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