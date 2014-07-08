Almanya ve Brezilya arasında tarihe geçen maçlar

Almanya ve Brezilya arasındaki ilk maç 1963’te Hamburg’da oynandı. Dünya Şampiyonu Brezilya maçı Pele’nin galibiyet golüyle 2-1 kazandı. İki takım bugüne kadar 21 kez karşılaştı. Bunlardan dördünü Almanya kazanırken 12 kez Brezilya galip geldi. Beş maç beraberlikle sonuçlandı
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1977‘de Rio de Janeiro’daki efsane Maracana stadında oynanan ve 150 bin kişinin izlediği mücadele 1-1 sona erdi. Bu futbol mabedi 2014 dünya şampiyonası için yenilendi ve seyirci kapasitesi 77 bin kişiye düşürüldü. ‘Maracana’ 13 Temmuz’daki final mücadelesine de sahne olacak.
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Almanya 1999’da Brezilya karşısında en farklı yenilgisini aldı. Erich Ribbeck yönetimindeki ‘Panzerler’ Meksika’daki turnuvanın grup maçında rakibine 4-0 yenildi. Mehmet Scholl ve arkadaşları için turnuva tam bir hayal kırıklığı oldu ve gruplardan çıkamadılar. Brezilya ise finalde ev sahibi Meksika’ya kaybetti.
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Brezilya 2002’de Japonya ve Güney Kore’de düzenlenen turnuvanın şampiyonu oldu. Ronaldo kaleci Oliver Kahn’ı iki kez mağlup etti. Turnuvayı 8 golle tamamlayan Brezilyalı yıldız 2002’de Dünyada Yılın Futbolcusu seçildi. ‘Titan’ lakaplı Kahn ikinci oldu.
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2002’de Almanya’yı finalde yenen Brezilya şampiyonluk kupasını beşince kez kazandı ve en fazla şampiyon olan ülke unvanını eline geçirdi. Kaptan Cafu üçüncü Dünya Şampiyonası’nda 1994’ten sonra ikinci kupasını kaldırdı.