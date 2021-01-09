Almanya, Tayland'da protesto edilen Kral Vajiralongkorn'un ülkeye vizesiz girebileceğini duyurdu
Ülkenin kendisini kabul edip etmeyeceği tartışmaları sürerken, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn’un ülkeye vizesi bir biçimde dönebileceğini duyurdu.
09 Ocak 2021 15:01
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Ülkenin kendisini kabul edip etmeyeceği tartışmaları sürerken, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn’un ülkeye vizesi bir biçimde dönebileceğini duyurdu.
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Die Linke partisi milletvekilinin sorusu üzerine verilen yanıtta Almanya Dışişleri Bakanlığı, Vajiralongkorn’un bir ülkenin lideri olduğunu, bu yüzden de ülkeye vizesiz giriş yapabileceğini duyurdu.
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Milletvekili Sevim Dağdelen, Almanya’nın vizesiz giriş yapması durumunda Vajiralongkorn’un ülkede ne kadar kalacağına karar veremeyeceğini belirtti. Reuters’a konuşan bir Almanya Dışişleri Bakanlığı kaynağı, Tayland Kralı’nın ülkede ne kadar kalabileceğine karar verme yetkileri olduğu yanıtını verdi. Dağdelen, çözüm olarak Vajiralongkorn’un ‘istenmeyen kişi’ (persona non grata) ilan edilebileceğini söylemişti.
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Tayland Kralı, 2016’da tacı devraldığından bu yana çoğunlukla Almanya’da yaşıyordu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ekim ayında bir kralın Almanya’dan başka bir ülke siyasetini yönetmesinin “kabul edilemeyeceğini” söylemişti.
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Tayland Kralı, Tayland'daki monarşi karşıtı protestolar nedeniyle ülkesine dönmüştü
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Birçok kaynağa göre Vajiralongkorn, Almanya'da lüks bir otelde 'sevgilileriyle' kalıyordu
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Kral Rama X adıyla bilinen Vajiralongkorn, 1 Mayıs 2019'da uzun süredir sevgilisi olan ve orduda general rütbesinde olan Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya ile evlenmişti. Dünya eşine az rastlanır düğünü konuşurken, özellikle gelinin Kral'ın ayaklarına kapandığı fotoğraf gündem olmuştu.
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Tayland Kralı 2019'da yakın koruması olan 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi'yi resmi metresi olarak ilan etti. Bu gelişme de dünya basınında geniş yer buldu.