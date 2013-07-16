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Allen Teger'in kadrajından vücut sahasına yansıyan yaşamlar

16 Temmuz 2013 17:43

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Allan Teger'ın Bodyscapes isimli fotoğraf çalışması, çıplak bedenler üzerine yerleştirilmiş oyuncak figürler koyarak kimine göre mizahî, kimine göreyse müstehcen rekreasyonlar oluşturuyor.

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Teger, Bodyscapes projesinin ilk fotoğrafı için; ‘Bir anda kafamda bir resim canlandı. Göğüs üzerinde kayan bir kayakçı. İnsan vücudu ve tabiat burada iki farklı gerçeklik, iki farklı algı ve bunları aynı anda görebiliyorsunuz’ diyor.

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Teger, bu fotoğraflarda dijital bir çalışma veya üst üste fotoğraf ekleme metodundan yararlanmadığı söylüyor.

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Projeye otuz yıl önce henüz ABD'deki Pensilvanya Üniversitesi'nde Sosyal Psikoloji Pröfesörü olduğu dönemde başladığını söyleyen Teger, 'bilinç psikolojisini ve işleyişini anlatırken, öğrencilerine konuları sanat üzerinden anlatmaya çalıştığını ekliyor.

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Bu çalışmanın, iki gerçekliğin aynı anda var olabileceğini gösterdiğini ifade eden Teger, doğanın her zaman kendini yenileyen bir mekanizma olduğunu ve bu fotoğraflarda evrenin tasarısında aynı şekillerin kendini tekrar ettiğine vurgu yaptığını belirtiyor.

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