Akrep dizisinden kötü haber!
Yapımcılığını 1441 Productions'un üstlendiği, başrollerini Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk'ün paylaştığı Akrep dizisi bu hafta yayınlanmayacak.
24 Mart 2021 15:11
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Yapımcılığını 1441 Productions'un üstlendiği, başrollerini Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk'ün paylaştığı Akrep dizisinin yeni bölümü Perşembe günü yayınlanmayacak.
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Star'da 25 Mart Perşembe günü Akrep yerine Canavar Kamyonlar isimli sinema filmi ekrana gelecek.
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Akrep'in bu hafta 16. bölümünün yayınlanması bekleniyordu.
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