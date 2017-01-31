Akıllı seks robotları satışa çıkmaya hazırlanıyor

California merkezli RealDoll firması, akıllı seks robotlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
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Partneriyle ilk kez "duygusal bağ" kurabilecek robotlar Nisan ayında satışa çıkacak.
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RealDoll şirketi, ürünler hakkında yeni ayrıntıları açıkladı.
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Şirket yetkililerinden Matt McMullen'in Daily star'a yaptığı açıklamaya göre, gelişmiş seks oyuncakları, kişilik türünü belirlemeye izin veren ayarlara sahip olacak.
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İlk akıllı bebek Harmony, ruh halini belirlemeye yardımcı olacak bir uygulama sayesinde kontrol edilebilecek.
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Ayarlarda ‘akıllı’, ‘naif’, ‘seksi’, ‘iyi kalpli’ ve ‘mütevazı’ gibi seçeneklerin, her bir seçeneğin de kendi ölçeği olacağı belirtildi.
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Böylelikle akıllı robotlar sahipleriyle iletişim kurabileceği gibi onlara karşı duygu da besleyebilecek.
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37 bin dolardan satışa sunulacak ‘Harmony’ adlı robot, partnerine duygusal olarak bağlanıyor ve çay, kahve servisi yapabiliyor.
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Söz konusu robotun mimiklerinin insandan ayırt edilemeyecek şekilde gerçekçi olduğunu söyleyen Harmony’nin yaratıcısı Matt McMullen, “Bu robotla cinsel ilişkiye giren kişi bir daha insanlarla birlikte olmak istemeyebilir. Karşısındaki kişiye sevildiğini hissettiriyor. Sadık ve duygusal” ifadelerini kullandı.
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Robotların dünya çapında satışa ne zaman çıkacağı ise bilinmiyor.
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Daha önce de Hollywood yıldızı Scarlett Johannson'un robotu yapılmıştı.