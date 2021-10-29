Aizanoi Antik Kenti kazısında "Afrodit" ve "Dionysos" heykel başları bulundu
29 Ekim 2021 14:15
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Aizanoi Antik Kenti kazısında "Afrodit" ve "Dionysos" heykel başları bulundu | UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de dahil edilen ve il merkezine 50 kilometre uzaklıkta yer alan antik kentteki kazılar, Kütahya Müze Müdürlüğünce sürdürülüyor.
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Kazı koordinatörü Dumlupınar Üniversites Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanan Aizanoi'deki çalışmaların 100 işçi ve 27 teknik personelle ara verilmeden sürdürüldüğünü söyledi.
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Penkalas Projesi kapsamında kazı ve restorasyon çalışmaları yürütüldüğünü belirten Coşkun, "Antik çağda 'Penkalas', günümüzde 'Kocaçay' olarak bilinen çay yatağında kazı çalışmalarını sürdürüyoruz. Çay üstünde 5 köprünün olduğunu biliyoruz. Bunlardan birinin ahşap köprü olduğunu antik yazarlar bildiriyor. Bu köprülerden birinin restorasyonu bitirildi, birinin de devam ediyor. Diğerinin ise kazısına başlandı." dedi.
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Coşkun, oldukça yıkılmış ve harap durumdaki köprünün de ayaklarını ortaya çıkarmaya başladıklarını ifade etti.
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Çaydaki kazı sırasında iki önemli heykel başını gün yüzüne çıkardıklarını anlatan Coşkun, şöyle konuştu:
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"Çaydaki kazı esnasında bizim için sürpriz olan buluntularla karşılaştık. Bunlar büyük boyutlu mermer heykellere ait başlardı. Bunlardan biri yaklaşık 50 santimetre yüksekliğindeki, aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinen 'Afrodit' heykel başı. Diğeri ise mitolojide şarap tanrısı olarak bilinen 45 santimetre yükseklikte 'Dionysos' heykel başı. Daha önceki çalışmalarımızda genellikle heykellerin gövdelerini tespit ederken açıkçası hiç baş bulamıyorduk. Bu heykel başlarıyla karşılaşmamız bizi oldukça sevindirdi."
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Heykel başlarının Roma dönemindeki inanç sistemi konusunda bilgiler verdiğini dile getiren Coşkun, "Antik Yunan tanrıları Afrodit ve Dionysos'un isim değiştirerek Roma döneminde de varlığını sürdürdüğünü biliyoruz. Antik Yunan'daki çok tanrılı kültürün Roma döneminde de önemini kaybetmeden uzunca süre var olduğunu göstermesi açısından bizim için önemli bulgular. Elde edilen bulgular, bölgede bir heykel atölyesi olabileceğini düşündürüyor." dedi.
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Aizanoi Antik Kenti kazısında "Afrodit" ve "Dionysos" heykel başları bulundu
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Aizanoi Antik Kenti kazısında "Afrodit" ve "Dionysos" heykel başları bulundu
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Aizanoi Antik Kenti kazısında "Afrodit" ve "Dionysos" heykel başları bulundu
1116
Aizanoi Antik Kenti kazısında "Afrodit" ve "Dionysos" heykel başları bulundu
1216
Aizanoi Antik Kenti kazısında "Afrodit" ve "Dionysos" heykel başları bulundu
1316
Aizanoi Antik Kenti kazısında "Afrodit" ve "Dionysos" heykel başları bulundu
1416
Aizanoi Antik Kenti kazısında "Afrodit" ve "Dionysos" heykel başları bulundu
1516
Aizanoi Antik Kenti kazısında "Afrodit" ve "Dionysos" heykel başları bulundu
1616
Aizanoi Antik Kenti kazısında "Afrodit" ve "Dionysos" heykel başları bulundu