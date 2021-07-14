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Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli, takımının Bolu kampında ilk antrenmanına çıktı

14 Temmuz 2021 19:12

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Adana Demirspor’un yeni transferi Mario Balotelli, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

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Süper Lig’in yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam eden Adana Demirspor’da yeni transfer İtalyan futbolcu Mario Balotelli takımla ilk kez antrenmanda yer aldı.

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Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar ısınma ve düz koşu çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra 5’e 2 top kapma antrenmanıyla çalışmaları sürdürürken, antrenmanın son bölümü ise dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

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