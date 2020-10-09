Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yer alacak içerikler
09 Ekim 2020 13:38
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Acun Ilıcalı'nın, geçtiğimiz haftalarda duyurduğu yeni dijital platformu Exxen’in bu dönemde içerikleri hazırlayıp çekimleri tamamlamayı hedeflediği ve platformun 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacağı öğrenildi. Platformda dizi, reality show, yarışma, belgesel, çocuk projeleri gibi herkese ulaşacak her sektörden reklamverene hitap edecek içerikler bulunacak.
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Webrazzi'den Gözde Ulukan'ın haberine göre Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın başrollerinde olacağı müzikal bir dizi; proje tasarımı Ali Atay'a ait Onur Ünlü yönetmenliğinde ve başrollerinde Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ertan Saban'ın olacağı "Şeref Bey" adlı dizi; Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı 8 bölümlük "Vahşi Şeyler" adlı dizi ilk platformda yer alacak.
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Ayla, Müslüm ve Naim'in yaratıcısı Mustafa Uslu'dan başrolünde Özgü Namal'ın yer aldığı "Hükümsüz" adlı dizi, üç zengin ev kadınını anlatan "Zehirli Çiçekler" ve senaryo ile başrolde İbrahim Büyükak'ın adını gördüğümüz "İlginç Bazı Olaylar" da diğer orijinal Exxen yapımları olacak.
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Dünyada ses getiren "Next Top Model" yarışması Burcu Esmersoy sunumuyla, Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak'tan "Pişti" adlı magazin programı, Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir proje ile Tolga Çevik'in "Arkadaşım Hoşgeldin" ve Gökhan Çınar'ın "Katarsis" programları da Exxen'de olacak. Enis Arıkan'ın talk show'u ile Ceza ve Sagopa Kajmer'in jüride olacağı Rapstar yarışması da Exxen'in öne çıkan yapımlarından.
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Extrem Sporlar, Astroloji programı, Moda Polisi, Akıl Oyunları Veteriner Programı, Efsane Evler, Macera Sever, Pasta Savaşları, Top Gear gibi programlarla da olacak. Ayrıca 140journos ekibi Exxen'de özel belgeseller hazırlıyor. Tosuncuk (Çiftlik Bank), Arda Turan, Ezhel, Bülent Ersoy gibi isimlerle bu belgesellerde karşılaşacağız. Bunun yanı sıra Mustafa Uslu Hagi ve Alex gibi futbol efsaneleri için belgeseller de hazırlayacak. Dumlupınar, Türkiye'deki seri katiller gibi konularda belgeseller de karşımıza çıkacak.
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Çocuklara özel içeriklerde ise Kral Şakir'den iki yeni çizgi film, yine Kral Şakir'in yapımcısı Varol Yaşaroğlu'ndan yeni bir çizgi dizi "Süper Bir Takım" ve Sihirli Annem dizisinin yeni bölümleri de Exxen'de olacak. TikTok fenomenleri Semiraminta ve Miço da Exxen'e özel şovlar hazırlayacaklar.
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Gençlere özel içeriklere baktığımızda lüks bir villada yolları kesişen 3 öğrenciyi anlatan "Öğrenci Evi" adlı bir yapım, üniversiteye giden Zeynep adlı karakterin para kazanmak için dadılık yaptığı "Dadı" adlı yapım, sosyal medya zorbalığını anlatan "Eziklerin Savaşı" adlı yapım ve iki gencin aşk hikayesini anlatan "Yaş 17" adlı yapımı görüyoruz. Bunların yanı sıra YouTube fenomenleri Orkun Işıtmak, Reynmen ve Buğra Kazancı gibi isimler de Exxen'de olacak.