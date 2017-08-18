ABD Guam'daki askeri üssü medyaya açtı

Kuzey Kore'nin nükleer füze tehdidiyle odak haline gelen Batı Pasifik'teki ABD toprağı Guam adasında askeri havva üssü medya mensuplarına tanıtıldı. Bölgede artan tansiyona karşın, turistlerin adaya ilgisiyse artarak devam ediyor.
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Kuzey Kore ile nükleer füze gerilimi yaşayan ABD, Guam adasındaki hava üssünün kapılarını medya mensuplarına açtı.
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Kameralar, Andersen Hava Üssü’nde B-1B Lancer tipi bombardıman uçağının kalkışına tanıklık etti. Uçağın rotasıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
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ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın ada sakinlerine, nükleer saldırı sırasında ve sonrasında ne yapmaları gerektiğini anlatan yazılar dağıttığı açıklandı.
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Batı Pasifik’teki en büyük deniz üslerinden birine de ev sahipliği yapan adada ABD’nin 7 bin askeri bulunuyor.
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ABD öncülüğündeki bölge ülkeleri sık sık ortak tatbikat düzenleyerek Kuzey Kore’ye gözdağı veriyor.
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Buna karşın, turistlerin bölgeye ilgisi artarak devam ediyor. 170 bin nüfuslu adayı bir yılda ziyaret eden turist sayısı 1.5 milyonu buluyor.
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Yetkililer, ABD-Kuzey Kore geriliminin ardından medyanın adaya ilgisinin, ziyarete gelen turist sayısını artırdığına işaret ediyor.
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Guam'da tatil yapan bir turist duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Aslında, Kuzey Kore'nin füze tehdidinden çok korkuyoruz. Ama buraya gelmek için çok para harcadık ve gezimizi iptal etmek istemiyoruz."
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Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, Guam’a füze saldırısı düzenlemeden önce bir süre daha ABD'nin tavrını izleyeceğini açıklamıştı. Kim, ABD için “ahmak yankee’ler” ifadesini kullanmıştı.
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ABD Başkanı Donald Trump ise, “Kuzey Kore akılsızca davranırsa silahlarımız yüklü ve hedefe kilitli” açıklamasında bulunmuştu.