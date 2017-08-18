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ABD Guam'daki askeri üssü medyaya açtı

18 Ağustos 2017 03:22

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Kuzey Kore'nin nükleer füze tehdidiyle odak haline gelen Batı Pasifik'teki ABD toprağı Guam adasında askeri havva üssü medya mensuplarına tanıtıldı. Bölgede artan tansiyona karşın, turistlerin adaya ilgisiyse artarak devam ediyor.

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Kuzey Kore ile nükleer füze gerilimi yaşayan ABD, Guam adasındaki hava üssünün kapılarını medya mensuplarına açtı.

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Kameralar, Andersen Hava Üssü’nde B-1B Lancer tipi bombardıman uçağının kalkışına tanıklık etti. Uçağın rotasıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın ada sakinlerine, nükleer saldırı sırasında ve sonrasında ne yapmaları gerektiğini anlatan yazılar dağıttığı açıklandı.

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Batı Pasifik’teki en büyük deniz üslerinden birine de ev sahipliği yapan adada ABD’nin 7 bin askeri bulunuyor.

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ABD öncülüğündeki bölge ülkeleri sık sık ortak tatbikat düzenleyerek Kuzey Kore’ye gözdağı veriyor.

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Buna karşın, turistlerin bölgeye ilgisi artarak devam ediyor. 170 bin nüfuslu adayı bir yılda ziyaret eden turist sayısı 1.5 milyonu buluyor.

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Yetkililer, ABD-Kuzey Kore geriliminin ardından medyanın adaya ilgisinin, ziyarete gelen turist sayısını artırdığına işaret ediyor.

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Guam'da tatil yapan bir turist duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Aslında, Kuzey Kore'nin füze tehdidinden çok korkuyoruz. Ama buraya gelmek için çok para harcadık ve gezimizi iptal etmek istemiyoruz."

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Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, Guam’a füze saldırısı düzenlemeden önce bir süre daha ABD'nin tavrını izleyeceğini açıklamıştı. Kim, ABD için “ahmak yankee’ler” ifadesini kullanmıştı.

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ABD Başkanı Donald Trump ise, “Kuzey Kore akılsızca davranırsa silahlarımız yüklü ve hedefe kilitli” açıklamasında bulunmuştu.

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