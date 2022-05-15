ABD genelinde binlerce kişi kürtaj hakkı için sokağa çıktı
ABD'de birçok kentte binlerce kişi "kürtaj hakkı"nı savunmak için protestolar düzenledi.
15 Mayıs 2022 00:46
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ABD'de birçok kentte binlerce kişi "kürtaj hakkı"nı savunmak için protestolar düzenledi.
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New York kentindeki Cadman Plaza'dan yürüyüş düzenleyerek Brooklyn Köprüsü'nü geçen binlerce kişi Foley Meydanı'nda toplandı.
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ABD genelinde binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı
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ABD genelinde binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı
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ABD genelinde binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı
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ABD genelinde binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı
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ABD genelinde binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı
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ABD genelinde binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı
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ABD genelinde binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı
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ABD genelinde binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı
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ABD genelinde binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı
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