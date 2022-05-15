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ABD genelinde binlerce kişi kürtaj hakkı için sokağa çıktı

ABD'de birçok kentte binlerce kişi "kürtaj hakkı"nı savunmak için protestolar düzenledi.

15 Mayıs 2022 00:46

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ABD'de birçok kentte binlerce kişi "kürtaj hakkı"nı savunmak için protestolar düzenledi.

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New York kentindeki Cadman Plaza'dan yürüyüş düzenleyerek Brooklyn Köprüsü'nü geçen binlerce kişi Foley Meydanı'nda toplandı.

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ABD genelinde binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı

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ABD genelinde binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı

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ABD genelinde binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı

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ABD genelinde binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı

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ABD genelinde binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı

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ABD genelinde binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı

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ABD genelinde binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı

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ABD genelinde binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı

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ABD genelinde binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı

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