A Haber'in çamaşır makinesi çalışan evde yaptığı su kesintisi haberi, sosyal medyada tiye alındı
09 Temmuz 2020 13:22
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A Haber'in çamaşır makinesinin çalıştığı evde yaptığı su kesintisi haberi, sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları haberle ilgili esprili paylaşımlar yaptı.
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A Haber'in çamaşır makinesi çalışan evde yaptığı su kesintisi haberi, sosyal medyada alay konusu oldu
39
A Haber'in çamaşır makinesi çalışan evde yaptığı su kesintisi haberi, sosyal medyada alay konusu oldu
49
A Haber'in çamaşır makinesi çalışan evde yaptığı su kesintisi haberi, sosyal medyada alay konusu oldu
59
A Haber'in çamaşır makinesi çalışan evde yaptığı su kesintisi haberi, sosyal medyada alay konusu oldu
69
A Haber'in çamaşır makinesi çalışan evde yaptığı su kesintisi haberi, sosyal medyada alay konusu oldu
79
A Haber'in çamaşır makinesi çalışan evde yaptığı su kesintisi haberi, sosyal medyada alay konusu oldu
89
A Haber'in çamaşır makinesi çalışan evde yaptığı su kesintisi haberi, sosyal medyada alay konusu oldu
99
A Haber'in çamaşır makinesi çalışan evde yaptığı su kesintisi haberi, sosyal medyada alay konusu oldu
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