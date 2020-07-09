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A Haber'in çamaşır makinesi çalışan evde yaptığı su kesintisi haberi, sosyal medyada tiye alındı

09 Temmuz 2020 13:22

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A Haber'in çamaşır makinesinin çalıştığı evde yaptığı su kesintisi haberi, sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları haberle ilgili esprili paylaşımlar yaptı.

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A Haber'in çamaşır makinesi çalışan evde yaptığı su kesintisi haberi, sosyal medyada alay konusu oldu

39

A Haber'in çamaşır makinesi çalışan evde yaptığı su kesintisi haberi, sosyal medyada alay konusu oldu

49

A Haber'in çamaşır makinesi çalışan evde yaptığı su kesintisi haberi, sosyal medyada alay konusu oldu

59

A Haber'in çamaşır makinesi çalışan evde yaptığı su kesintisi haberi, sosyal medyada alay konusu oldu

69

A Haber'in çamaşır makinesi çalışan evde yaptığı su kesintisi haberi, sosyal medyada alay konusu oldu

79

A Haber'in çamaşır makinesi çalışan evde yaptığı su kesintisi haberi, sosyal medyada alay konusu oldu

89

A Haber'in çamaşır makinesi çalışan evde yaptığı su kesintisi haberi, sosyal medyada alay konusu oldu

99

A Haber'in çamaşır makinesi çalışan evde yaptığı su kesintisi haberi, sosyal medyada alay konusu oldu

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