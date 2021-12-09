9 yeni film vizyona giriyor

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek
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Dayı: Bir Adamın Hikayesi - Sevilen bir kabadayının hayat hikayesini konu ediyor.
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Bayram Şekeri - Bir çocuğun çevresinde yeniden toparlanmaya çalışan tükenmiş bir ailenin hikayesini konu ediyor.
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Azamet - Büşra, Selçuk, Beyaz ve Kübra, ilkokuldan beri arkadaş olan gençlerdir. İçlerinden sadece Kübra üniversiteye devam eder. Artık birer yetişkin olduklarında Kübra ile kardeş olan Büşra'nın İlker ile olan ilişkisi evliliğe dönüşür.
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Satranç - Hapishanede gördüğü psikolojik işkenceye dayanmak için satranca sığınan bir adamın hikayesini konu ediyor.
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Lain - Geçmişiyle yüzleşmek için eşi ile köyüne giden bir adamın yaşadıklarını konu ediyor.
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Batı Yakası’nın Hikayesi - 1957 yapımı müzikalin uyarlaması olan West Side Story, iki genç arasındaki yasak aşkı ve farklı etnik kökenlere sahip olan iki sokak çetesi arasındaki rekabeti konu ediyor.
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Evdekiler - Bir grup arkadaş, soygun yapmak için ideal evi bulduklarını düşünür. Ev sahipleri evde yoktur ve bu sayede ekip, soygunu rahatça gerçekleştirebilecektir. Ancak hırsızlar, yüklü miktarda para ile dolu olduğunu düşündükleri eve girdiklerinde beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır.
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Hadi Be! - Tevfik, sanayide küçük bir esnaf lokantası işleten genç bir adamdır. Kısır olduğunu öğrenen Tevfik, arkadaşları Nizo ve Mıstık yüzünden kendisini beklenmedik olayların içinde bulur.
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Petrov Grip Oldu - Petrov's Flu, Sovyet sonrası Rusya'da yaşayan bir çizgi roman sanatçısı ve ailesinin hayatına odaklanıyor. Gripten muzdarip olan Petrov, arkadaşı Igor ile rüya ile gerçek arasındaki sınırda uzun bir gezintiye çıkar.