7 yıl uğraştı bataklıktan 'cennet' yarattı

71 yaşındaki Sally Berry, 7 yıl boyunca kimsenin bakmadığı bir bataklığı güzel bir bahçeye çevirmek için çalıştı sonunda başardı.
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İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan yaşlı bir kadın evinin arkasındaki bataklığı bir cennete çevirdi.
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Sally Berry, hayatının 7 yılını terk edilmiş bir bataklığı gizli bir cennete çevirmek için harcadı.
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Berry, 71 yaşında hevesli bir gezginken Laos’taki 3 haftalık seyahati sırasında dizinden sakatlandı.
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Annesinin bu dönemde uğraşacağı bir projeye sahip olmasını isteyen oğlu, bakımsız haldeki bir evi onun için satın aldı.
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Berry, yeni evine taşındığında 8100 metrekarelik arka bahçesi yabani otlarla kaplı bir bataklık halindeydi.
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Üç çocuk ve altı torun sahibi olan Berry, 7 yıl boyunca tek başına çalışarak elma bahçelerinin, kuğuların, şelalelerin, küçük patikaların ve sayısız çiçeğin yer aldığı gizli bir vaha yarattı.
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Berry’nin bakımsız bir bataklıktan böylesi bir bahçe yaratmasını sağlayan bahçecilik ve doğa sevgisinin arkasında ise hüzünlü bir hikâye yatıyor.
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Londra’da yaşayan Berry, İkinci Dünya Savaşı sırasında şehrin Almanya tarafından bombalanmasının yol açacağı sivil ölümlerinin korkusuyla Cornwall’a gönderildi.
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Şehirlerini terk etmek zorunda kalan 1 milyon 5 yüz bin kişiden biri olarak kırsalda doğanın içinde yetişmesinin açık alanlara ve bahçeciliğe olan ilgisinin nedeni olarak gören Berry, ‘ Kimsenin istemediği bu alanla uğraşmak ve tasarımını yapmak çok eğlenceliydi. Büyük bir mücadeleydi fakat her anından zevk aldım.’ diye konuştu.
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Gizli Bahçe olarak adlandırılmaya başlanan alan, kanser yardım kuruluşlarına bağış toplanabilmesi için Pazar günleri ziyarete açık olacak.