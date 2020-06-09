65 yaş üstü her gün belirli saatte dışarı çıkabilecek, düğün salonları ve sinemalar açılacak; işte madde madde alınan yeni kararlar
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından normalleşme sürecine dair alınan yeni kararları duyurdu
09 Haziran 2020 20:05
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İşte, madde madde alınan yeni kararlar
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1- Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatıldı
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2- Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçebilecek
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3- 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek
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4- 18 yaş altıyla ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerin refakatinde olmaları şartıyla kaldırıldı
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5- Milli parklar ve doğal parklar 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacak
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6- Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçecek
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