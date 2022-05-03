6 yıldır kolunda taşıdığı penisi doğru yere dikildi
03 Mayıs 2022 13:10
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Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle penisiyle birlikte bazı uzuvlarını yitiren İngiliz Malcolm MacDonald'ın kolunda yeni bir penis ürettiler. MacDonald'ın kolunda üretilen penis, 12 yıllık sürecin ardından ameliyatla yerine takıldı.
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2010 yılında tuvalete girdiği sırada cinsel organının kendisinden bağımsız bir şekilde hareket ettiğini fark eden Malcolm MacDonald cilen hastaneye gitti. Yapılan incelemeler sonucunda Donald’ın cinsel organının fonksiyonunu kaybettiği tespit edildi.
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Donald yeni bir penis için estetik operasyon olmaya karar verdi. Ancak 2016 yılında ameliyat sırasında meydana gelen komplikasyonlar nedeniyle cerrahi olarak tasarlanan penis koluna dikildi. 6 yıl boyunca kolunda protez bir penisle yaşamak zorunda kalan adam, 9 saatlik operasyonun sonucunda nihayet cinsel organının doğru yere konulduğunu belirtti.
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47 yaşındaki adam 9 saatlik operasyonun sonucunda uyandığında ilk olarak bacak arasına baktığını belirterek, “İlk yaptığım şey aşağıya bakmak oldu. İçimden ‘Bu sefer doğru yere yaptılar’ dedim. Yeniden gerçek bir erkek gibi hissediyorum” dedi.
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Ameliyatın Londra Üniversitesi Hastanesi’nde Profesör David Ralph tarafından gerçekleştiği de belirtildi.
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6 yıldır kolunda taşıdığı penisi doğru yere dikildi