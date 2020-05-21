40 kiloya düşmüştü: İrem Derici, anoreksiya döneminin ayrıntılarını anlattı
Koronavirüs sebebiyle evde gönüllü karantina altında olan şarkıcı İrem Derici, YouTube'da 'Pinç'e katıldı. Oğuzhan Uğur'un sorularını yanıtlayan Derici, verdiği kilolar nedeniyle hastanelik olduğu dönemi anlattı.
21 Mayıs 2020 18:40
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Zayıflığı sebebiyle hastanelik olduğu dönemin kendisi için çok zor geçtiğini dile getiren İrem Derici, anlattıklarıyla herkesi çok şaşırttı. İşte İrem Derici'nin o açıklamaları:
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"Benim artık tek derdim 'işimi yapayım, günüme bakayım' o durumdayım. Artık heyecanlandıran bir şey yok beni. 1.5 sene önce gözümü bir açtım, beyaz önlüklü amcalar etrafımda kollarım bağlı… Halbuki ben Konya'ya gidiyordum. 'Ne oldu, niye buraya geldik' dedim.''
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''Üzerinden bir buçuk sene geçti de böyle rahat rahat anlatıyorum. Ben sıkıntı yaşadığımda onu kendime itiraf edememiştim. Mesela anoreksiya yaşadığım dönemde çubuk kraker gibi geziyorum ama kendimi dünyanın en çekici insanı zannediyorum.''
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''Bir anda 40 kilolara düşünce göğüs de kalmadı. Gittim doktora 'bana estetik yapın' dedim. O da bana bir estetik yaptı, kafam kadar oldu. Onun üzerine bir de 20 kilo alınca süt anne gibi gezdim."
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"O dönem çok güzel olduğumu iddia ediyordum, 'anoreksiyasın sen' diyorlardı. Belirtilerini soruyordum 49 tanesi var bir tanesi yok hala 'değilim' diyordum. Tedaviden sonra kendime gelmeye başladım ve hasta olduğumu kabullendim.
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''Gittiğim bir hastane biz sizin sorununuzu çözemedik, başka hastaneye gidin diye yönlendirdi. O zamanlar da kariyerimin en iyi dönemi program yapıyorum, konserlerim var, sevgilim var… Yoğunluk zor geldi."
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"Hastaneye yatma sürecim söyle gelişti. Dalaman'dan Konya'ya gideceğiz havaalanında oturuyoruz bütün ekip, çöp tenekeleri olur ya onlara kitlenmişim. Sonra telefonum çalmış, bakıp gülümseyip sakince yere koymuşum telefonu. Kulağımdan küpemi çıkarıp, iğnesiyle telefonun sim kartını çıkarmışım.
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Arkadaşımın elindeki sandviçe kitlenmişim, 'neli' diye sormuşum. 'Yer misin' diye sorunca sandviçi alıp içine sim kartını koyup herkesin gözünün içine baka baka yiyip yutmuşum. Sonra da 'arayın da göreyim' diye bağırmışım. Ama ben hiçbirini hatırlamıyorum bu olanların. Uçağa nasıl bindim nasıl indim hiçbir şey hatırlamıyorum."