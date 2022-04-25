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Covid -19 nedeniyle ertelenmişti; işte 2023-2024’te vizyona girmesi beklenen bazı film serileri

25 Nisan 2022 16:26

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Indiana Jones 5 - Çıkış tarihi: 29 Haziran 2023

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Transformers: Rise of the Beasts - Çıkış tarihi: 9 Haziran 2023

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John Wick 4 - Çıkış tarihi: 24 Mart 2023

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Mission: Impossible 7 - Çıkış tarihi: 14 Temmuz 2023

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Spider-Man: Into The Spider-Verse (1. Bölüm) - Çıkış tarihi: 2 Haziran 2023 Spider-Man: Across the Spider-Verse (2. Bölüm) - Çıkış tarihi: 29 Mart 2024

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Star Wars: Rogue Squadron - Çıkış tarihi: 22 Aralık 2023

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Fast & Furious - 10 Çıkış tarihi: 19 Mayıs 2023

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The Avengers 5 - Çıkış tarihi: Bilinmiyor

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Mad Mad: Fury Road - Çıkış tarihi: 24 Mayıs 2024

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Star Trek 4 - Çıkış tarihi: Aralık 2023

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Monsterverse: Gozdilla vs. Kong - Çıkış tarihi: Bilinmiyor

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Jumanji - 3 Çıkış tarihi: Bilinmiyor

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Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi) - Çıkış tarihi: Bilinmiyor

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Bond 26 - Çıkış tarihi: Bilinmiyor

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Beverly Hills Cop 4 - Çıkış tarihi: Bilinmiyor

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Dune 2 - Çıkış tarihi: 20 Ekim 2023

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Teenage Mutant Ninja Turtles 2 - Çıkış tarihi: Ağustos 2023

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