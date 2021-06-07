2021 BAFTA TV Ödülleri sahiplerini buldu
İngiliz televizyonlarındaki en iyi yapımlar ve oyuncular, İngiliz Akademisi tarafından ödüllendirildi. İşte 2021 BAFTA TV Ödülleri'nin kazananları...
07 Haziran 2021 10:29
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2021 BAFTA TV Ödülleri sahiplerini buldu
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En İyi Dram Dizisi: Save Me Too
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En İyi Komedi: The Big Narstie Show
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En İyi Mini Dizi: May Destroy You
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En İyi Erkek Oyuncu: Paul Mescal – Normal People
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En İyi Kadın Oyuncu: Michaela Coel – I May Destroy You
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En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Malachi Kirby – Small Axe
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En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Rakie Ayola – Anthony
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En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Charlie Cooper – This Country
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En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Aimee Lou Wood – Sex Education
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En İyi Tek Bölümlük Dram: Sitting In Limbo
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En İyi Uluslararası Dizi: Welcome to Chechnya: The Gay Purge (Storyville)
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