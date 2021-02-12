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2020 'Yılın Doğa Fotoğrafları' belli oldu

İngiltere Doğa Tarihi Müzesi, 2020'nin doğa fotoğraflarını belirledi. Birincilik, Avustralya'daki orman yangınlarına ait bir drone fotoğrafına verildi.

12 Şubat 2021 11:45

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Robert Irwin - Avustralya`da milyonlarca hektar araziyi etkileyen orman yangınından.

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Ami Vitale - Dünya`daki son erkek kuzey beyaz gergedanına veda

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Guillermo Esteves - ABD`deki bir milli parkta geyikle köpeğin karşılaşması.

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Andy Parkinson - İskoçya Cairngorms Milli Parkı`nda bir tavşan.

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Neil Anderson - Bir kırmızı sincap, uyurken

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Sam Sloss - Hindistan cevizi ahtapotu

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Mogens Trolle - Mandril.

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Andrey Shpatak - Japon Denizi`nde görüntülenen bir "Chirolophis japonicus"

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Kirsten Luce - Kahverengi sibirya ayıları, terbiyecilerinin yanında.

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Karine Aigner - Baykuşlar şehirde

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Emmanuel Rondeau - Butan dağlarında bir patika

2020 yılının en iyi doğa fotoğraflarıingiltere doğa tarihi müzesi
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