2020 'Yılın Doğa Fotoğrafları' belli oldu
İngiltere Doğa Tarihi Müzesi, 2020'nin doğa fotoğraflarını belirledi. Birincilik, Avustralya'daki orman yangınlarına ait bir drone fotoğrafına verildi.
12 Şubat 2021 11:45
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Robert Irwin - Avustralya`da milyonlarca hektar araziyi etkileyen orman yangınından.
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Ami Vitale - Dünya`daki son erkek kuzey beyaz gergedanına veda
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Guillermo Esteves - ABD`deki bir milli parkta geyikle köpeğin karşılaşması.
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Andy Parkinson - İskoçya Cairngorms Milli Parkı`nda bir tavşan.
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Neil Anderson - Bir kırmızı sincap, uyurken
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Sam Sloss - Hindistan cevizi ahtapotu
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Mogens Trolle - Mandril.
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Andrey Shpatak - Japon Denizi`nde görüntülenen bir "Chirolophis japonicus"
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Kirsten Luce - Kahverengi sibirya ayıları, terbiyecilerinin yanında.
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Karine Aigner - Baykuşlar şehirde
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Emmanuel Rondeau - Butan dağlarında bir patika
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