2017 Galapagos Fotoğraf Yarışması'nın en iyi kareleri
15 Ağustos 2017 17:44
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McKenna Paulley tarafından çekilen bu kare 2017'nin en iyi fotoğrafı seçildi. Fotoğraftaki fırtınakuşu, yiyecek bulmak için su altını tararken, suyun üzerinde yürür gibi görünüyor.
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Yarışmada, Hayvan Davranışları, Botanik, Manzara, Takımadada İnsan ve Hayvan Portresi başlıklarında da ödüller verildi. Kırlangıç kuyruklu martı fotoğrafı ile Carlos Cuenca Solana Hayvan Portresi başlığında birinci oldu. Genel yarışma içinde de ikincilik bu fotoğrafa verildi.
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San Cristobal Adası sahilinde karaya vurmuş olan Siempre Angelito VI isimli geminin fotoğrafı üçüncülük ödülü aldı. Fotoğrafçı Andres Buenano, bu kare için, zamanın güzellik üzerindeki etkisini kendisine hatırlattığını söylüyor. Bu kare aynı zamanda Takımadadaki İnsan kategorisinde birinci oldu.
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Ivan Dario Vasquezala tarafından çekilen bu karede, büyük mavi balıkçıl kuşu bir kaplumbağa yavrusunu yakalıyor. Bu fotoğraf Hayvan Davranışları kategorisinin birincisi…
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Fotoğrafçı James Robins, Hayvan Davranışları kategorisinde ikinci olduğu karede, Galapagos alaycıkuşu yavrusunu besliyor.
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Sheri Vandermolen, iguanaların yaramaz karakterini fotoğrafladığı kare ile Hayvan Portreleri kategorisinde ikinci oldu.
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Eric Williams Botanik kategorisinde, güneş ışınlarını yakalayan kaktüs fotoğrafıyla birinci oldu.
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Eric Williams, Manzara kategorisinde Leon Dormido ismi verilen kaya parçasının fotoğrafıyla birinci oldu.