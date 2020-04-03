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20 yaş altına sokağa çıkma ve 31 şehre giriş-çıkış yasağı nasıl uygulanacak; işte o genelge

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyururken, 30 büyükşehir ve Zonguldak'a da giriş-çıkışların durdurulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı, bu karar üzerine 81 il valiliğine yeni bir genelge gönderdi. İşte o genelge...

03 Nisan 2020 22:59

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20 yaş altına sokağa çıkma ve 31 şehre giriş-çıkış yasağı nasıl uygulanacak; işte o genelge

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20 yaş altına sokağa çıkma ve 31 şehre giriş-çıkış yasağı nasıl uygulanacak; işte o genelge

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20 yaş altına sokağa çıkma ve 31 şehre giriş-çıkış yasağı nasıl uygulanacak; işte o genelge

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