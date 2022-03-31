2 yıl önce yapılan asfalt yol çöktü; ulaşıma kapatıldı
31 Mart 2022 11:44
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Adana’nın Pozantı ilçesinde 2 yıl önce yapılan asfalt yol çöktü. Yol, kum dökülerek ve dubalı şerit ile ulaşıma kapatıldı.
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Pozantı-Kamışlı yolu Fındıklı Mahallesi mevkisinde Karayolları tarafından 2 yıl önce yapılan asfalt yolun bazı bölümlerinde çökmeler meydana geldi.
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Yol, kum dökülerek ve dubalı şerit ile ulaşıma kapatılarak önlem alındı.
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Yolun neden çöktüğüne dair yetkililerden bir açıklama yapılmazken mahalle sakinleri yoğun yağış sonrasında yolda çökmeler meydana geldiğini bildirdi.
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Adana Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
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Adana Büyükşehir Belediyesi, Pozantı ilçesinde çöken yolun, iddia edildiği gibi Adana Büyükşehir Belediyesi’nce yapılmadığını bildirdi.
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Yapılan açıklamada, "Adana’nın Pozantı ilçesi Kamışlı yolu Fındıklı Mahallesi-köyü mevkisinde çöken asfalt yol Karayolları sorumluluğundadır ve bazı basın yayın organlarına yansıdığı gibi Adana Büyükşehir Belediyesi’nce yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi. (İHA)