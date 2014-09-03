15 yıl boyunca kendisini başka erkeklerin partneri olarak fotoğrafladı
03 Eylül 2014 17:32
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Çek fotoğrafçı Dita Pepe kendini ve hayatını farklı erkeklerle hayal ediyor. Erkeklerle Otoportreler adlı serisinde Pepe 1999 yılından beri kendini farklı bir erkeğin karısı ya da partneri olarak fotoğraflıyor. (5harfliler.com'dan alınmıştır.)
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İlk önce tanıdığı erkeklerle kendini fotoğraflayan Pepe daha sonraları tanımadığı erkeklere de ulaşmış ve fotoğraflarında yer vermiş. Fotoğraflarının bazılarında kendi kızı da var.
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Pepe, farklı ilişkilerin bir kadını nasıl değiştirebildiği konusunu fotoğraflarla çarpıcı bir şekilde anlatmış. Fotoğrafçının değişik karakterlere bürünerek inşa edilen kimlikleri sorguladığı otoportre çalışmalarına aşinayız, akla ilk Cindy Sherman geliyor galiba. Fakat Dita Pepe özel olarak ilişkilerin ve o ilişkileri kuşatan koşulların kimliğe etkisiyle ilgileniyor gibi bu fotoğraflarda.
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Peki bu nasıl bir uyum, bu nasıl bir bukalemunluk? Acaba adamların mevcut eşlerini inceleyerek mi vardı bu duruşlara kıyafetlere saçlara bakışlara kompozisyonlara… Yoksa kendi zihninde canlanan “bu adamın eşi ancak böyle olur, olmalı” varsayımlarının izini mi sürdü?
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Acaba kendisinde gözlemlediği davranışlardan mı yola çıktı fotoğrafçı, yoksa çevresinde gördüklerinden mi? Kadınlar partnerleri için kendilerini erkeklerden daha mı çok değiştiriyor acaba, yanındakine uymaya daha mı zorunlu ya da teşneler? Öyleyse neden?