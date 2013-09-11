Fotoğraflarla 12 Eylül 1980 darbesi

Türkiye'nin gördüğü 3. darbe, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren tarafından 12 Eylül 1980'de yapıldı.
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ABD neoliberal politikaları hızlandırabilmek amacıyla sağ hükümetleri işbaşına geçirmek için askerî darbeleri desteklemekteydi. O dönemde Türkiye'de özellikle işçi ve öğrenci hareketleri artmıştı.
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1981-1984 yılları arasında işkenceye maruz kalan 34 kişi öldü, yüzlerce kişi sakat kaldı, 5'i kendini asarak, 4'ü kendini yakarak intihar etti. Cezaevindeki işkenceci görevlilerden hiçbiri ceza almadı
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Darbeyle, Süleyman Demirel'in Başbakan'ı olduğu hükümet görevden alındı, meclis lağvedildi, 1961 Anayasası tamamen rafa kaldırıldı, partiler lağvedildi, parti liderleri önce askerî üslerde gözetim altında tutuldu, ardından yargılandı.
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1979'da Devrimci Yol'un bağımsız adayı Fikri Sönmez, Fatsa Belediye Başkanı seçildi ve ilçeyi halk komitelerine bölerek yönetmeye başladı. Evren nokta operasyonu düzenleyerek bu oluşumu dağıttı. 'Kurtarılmış bölge'ler darbe gerekçesiydi
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Gerekçe olarak, Erbakan'ın, 6 Eylül'de Konya'da düzenlediği Kudüs Mitingi gösterilmişti. Mitingde, şeriat yanlısı sloganlar atılmış, İstiklal Marşı yuhalanmıştı.
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'İç Hizmet Kanununun verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama ve koruma görevini yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur'
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Elbette gösterilen tek gerekçe bu değildi. 22 Mart 1980'de ilk turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi, 114 tur oylama yapıldığı halde darbe gününe kadar sonuçlanmadı; bunun, haklın demokrasiye inancını kırdığı öne sürüldü.
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12 Eylül öncesi dönemin son Başbakanı Süleyman Demirel'in '70 sente muhtacız' sözü ile özetlenen dış ticaret açığındaki artış ve döviz darboğazı; işsizlik, kıtlık ve işyeri anlaşmazlıkları darbenin ekonomik gerekçelerini oluşturdu.
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Generallerin bir başka gerekçeleri ise güvenlik sorunuydu. Sağcı ve solcu örgütlerin çatışmalarında can kaybı olmayan gün yoktu. Elbette bu sorun da darbeden önce tetiklenmiş, taraflar el altından desteklenmiş, çatıştırılmıştı.
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Darbe öncesinde suikastler de daha sık ve pervasızca gerçekleşiyordu. Abdi İpekçi, Fikret Ünsal, Ali Rıza Altınok ve Kemal Türkler bu isimlerden sadece birkaçı.
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17 Haziran'da Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, kuvvet komutanları ve Genelkurmay II. Başkanı Necdet Öztorun'u çağırdı ve kod adı 'Bayrak Harekâtı' olan bir darbenin 11 Temmuz 1980'de gerçekleştirileceğini bildirdi.
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Ancak 2 Temmuz'da Süleyman Demirel hükûmeti güvenoyu aldığı için darbe ertelendi. Daha sonra 28-31 Ağustos'ta '5 Eylül 1980'den itibaren her an hazır olunması' emri özel kuryelerle komutanlara iletildi.
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12 Eylül 1980'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren komutasındaki Milli Güvenlik Konseyi, yönetime el koydu.
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MGK'daki diğer komutanlar ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun idi.
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13 sıkıyönetim bölgesine 13 general sıkıyönetim komutanı olatak atandı; siyasi partilerin faaliyetleri yasaklandı ve Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay dışındaki derneklerin faaliyetlerinin de durduruldu.
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7 Kasım 1982'de 'darbe anayasası', halkın %92 oyuyla kabul edildi. Referandum öncesinde çok yoğun bir propaganda yapıldı ve hayır demek imkansızdı; öyle ki oy pusulasında 'hayır' kısmının rengi olan mavi bile sansüre uğruyordu.
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9 yıl süren dönemde 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 50 kişi asıldı, 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü, 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı, 299 kişi cezaevlerinde öldü, 3 gazeteci vuruldu...
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...144 kişi kuşkulu bir şekilde öldü, 14 kişi açlık grevinde öldü, 16 kişi -kaçarken- vuruldu, 95 kişi -çatışmada- öldü, 73 kişiye -doğal ölüm raporu- verildi, 43 kişinin -intihar ettiği- bildirildi, 30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurtdışına gitti
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Tutuklananlar, Diyarbakır Cezaevi'nde, yıllarca işkencelere maruz bırakıldılar. Burası, The Times gazetesine göre, 'Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi'nden biri.
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Tecavüz, havasız bırakma, aynı anda sekiz on sigara içmeye zorlama, aç-susuz bırakma, dışkı-fare-deterjan-bozuk yiyecek yedirme, başkasının üzerine işemeye zorlama, falaka, meydan dayağı, elektrik verme yapılan işkencelerin küçük bir kısmı.