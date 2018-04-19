Tiyatrocu kadınlar, tiyatroya gelemeyen kadınlar için oynadı

2017 yılında perdelerini açan genç tiyatro topluluğu Tiyatro Dia Dea, “İkinci El” adlı oyununu geçtiğimiz Salı günü Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nde yatan ve tiyatroya gelemeyen kadınlar için oynadı. Mahkûmlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan oyun aynı anda bazı izleyicileri ağlatırken bazılarını kahkahaya boğdu.

Tiyatro Dia Dea çekirdek kadrosu kadınlardan oluşan bir topluluk, kadın mahkûmlar için oynadıkları oyun da bu çekirdek kadronun ürünü. İris Bilen tarafından yazılıp oynanan oyunun yönetmenliğini Ezgi Çıtaklar yapmış, yönetmen yardımcılığını ve teknik görevleri ise Bilge Karatepe üstlenmiş. Afitap adlı bir kadının kocası tarafından terk edilişi ve sonrasında yaşadıklarını konu eden oyun, ağırlıklı olarak “komedi” ögeleri içerse de içinde “trajik” ögeler de barındırıyor.

Daha önce Bakırköy, Kadıköy ve Beşiktaş’ta birçok kez sahnelenen oyunu cezaevinde oynama fikri, Tiyatro Dia Dea ekibinin aklına “Birileri gelip oyunumuzu izliyor, peki gelemeyenlere biz bu oyunu nasıl götürürüz?” sorusuna cevap aradıkları sırada geliyor. Ekip daha sonra Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi yetkilileriyle iletişime geçip gerekli izinler almayı başarıyor.

Oyunun yazarı ve oyuncusu İris Bilen, cezaevinin kapılarının kendilerine açılmasından sonra yaşadıklarını ise şöyle ifade ediyor: “Bambaşka ve belki de bir daha bir benzerini yaşayamayacağımız bir deneyimdi. Öncelikle şunu belirtmek lazım, "Uçurtmayı Vurmasınlar" izleyerek büyümüş bir nesilden gelen kişiler olarak cezaevine gitmeden önce karışık duygular içindeydik… Oyunumuzu seyirci ile buluşturduğumuz an ise bambaşkaydı. Seyircimiz çok candan, ilgili ve duygusaldı. Bir tiyatro ekibi olarak ilk kez aynı seyircinin içinde bir sahneye bazılarının gülerken bazılarının da ağladığına şahit olduk.”

Adını Roma bereket tanrıçası Dea Dia nın, “gün ışığı” anlamına gelen Dia’yı başa alarak oluşturan Tiyatro Dia Dea topluluğunu daha yakından tanımak için Facebook ve Instagram sayfaları ziyaret edilebilir.