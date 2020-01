Taranta-Babu’ya (yazılıp saraya karşı okunası) mektuplar

Nazım Hikmet 1935 yılında yazdığı Taranta–Babu’ya mektuplar adlı eserinde, İtalyan Faşizmini özel bir kurguyla, bir dizi şiir-mektupla anlatır. Kitap, İtalya’ya resim öğrenmek için gelen Habeşistanlı (Etiyopya) bir delikanlının, karısına yazdığı mektuplardan oluşur. Mektuplar, faşistler tarafından tutuklanan delikanlının odasını kiralayan “kendi ülkesinde kendi dilini istediği gibi kullanamadığı için, Asya ve Afrika dillerine merak saran” bir İtalyan tarafından ulaştırılır yazara.

Taranta-Babu’ya yazılmış ve sahibine ulaşamamış olan bu mektuplar aracılığıyla Nazım, İtalya’da hüküm süren faşizmi neredeyse bütün yönleriyle önümüze sermeyi başarır.

“Babasının yirmi beşinci kızı

benim üçüncü karım,

gözlerim, dudaklarım

TARANTA - BABU.

Sana bu

mektubu

içine yüreğimden başka bir şey komadan yolluyorum

Roma'dan.”

dizeleriyle başlayan kitapta, 12 mektup bir de son mektup bulunur. Mektuplar, faşizmin tarihe olan aşkıyla, Roma’nın geçmişiyle, Remüs ve Romilüs ve dişi kurt efsanesi ile başlar. İtalya’da faşizmin yükselme koşullarını, her türlü gösterişin altında yatan yoksulluğu, ahlaki çürümeyi, hümanist İtalyan sanatının yerinde Sezar’ların dolaşmasını, Papalık, büyük toprak sahiplari, ve sermayenin Mussolini’yi parlatmak için giriştikleri işbirliğini, faşizmin kalemşörlüğünü yapan yazarları, “kör olmayı” tercih ederek faşizmi görmemeyi tercih eden yazarları, Mussolini’nin Afrika’da giriştiği sömürge savaşlarını, faşizmin görünmeyen kanlı yüzünü anlatır.

Taranta-Babu’ya Sekizinci Mektup, kısa ama çok şey anlatan bir mektuptur. Mussolini özelinde bütün diktatörlerin ortak özelliklerini yakalarız bu dizelerde. Okumak, bir daha, bir daha okumak iyidir bu mektubu.

Taranta-Babu’ya sekizinci mektup





Mussolini çok konuşuyor TARANTA - BABU!

Tek başına

yapayalnız

karanlıklara

bırakılmış bir çocuk gibi

bağıra bağıra

kendi sesiyle uyanarak,

korkuyla tutuşup

korkuyla yanarak

durup dinlenmeden konuşuyor.

Mussolini çok konuşuyor TARANTA - BABU

çok korktuğu için

çok konuşuyor!.

Nazım ne kadar da haklı !

Diktatörler çok konuşurlar, olur olmaz her yerde, buldukları her topluluğa, muhtarına, sanayicisine, meclisine, öğrencisine, turizmcisine parmağını sallaya sallaya konuşurlar. Kendilerini alamayıp bütün dünyaya konuşurlar. Söylediklerinin büyük büyük yalanlar olmasına aldırmazlar. Dini, ahlaki, siyasi, ekonomik, bilimsel her konuda fikirleri vardır ve bu fikirleri herkese dayatmak isterler. Vazgeçilmez ve hatasızdırlar. Eleştirilmekten hiç hazzetmezler. Hep görünür olmak isterler. Bulundukları zirvede yalnızdırlar. Kendisine yaklaşan herkesi tehlike görürler. Kimseye güvenmezler. Etrafları düşmanlarla çevrilidir. Düşmansız yapamazlar, yoksa yaratırlar. Kızgındırlar. Herkese kızgındırlar. Gözlerinden öfke saçılır. Konu komşu demez herkesi tehdit ederler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son iki günlük konuşma performansı

"İstanbul’da 8 alan gösterilere açıktır. Taksim yasaktır. İlla Taksim dersen bu aracın tekerine çomak sokmaktır”

"Sayın Akıncı'nın ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. KKTC'ye yavru vatan olarak bakmaya devam edeceğiz, mücadeleyi tek başına sürdüreceklerini mi sanıyorlar"

"Kıbrıs'ta garantör ülkeyiz. Cumhurbaşkanı müzakereleri kafasına göre götürecek değil"

“Kürt sorunu var demek artık ayrımcılıktır. Kürt sorunu, bizzat Kürt sorunu vardır diyenlerden kaynaklanıyor. Ülkemizde artık bir Kürt sorunu yoktur.”

"HDP illegal yollarla işimizi sıkıntıya soktu.”

“Ya devletin varlığını kabul edecekler ya da yok olacaklar”

“Bunların hukukla filan alakası yok. Tamamen hukuk dışı ve Pensilvanya'dan aldıkları talimatla, yapılmış olan dualarla yönlendirme söz konusu.”

“Bu örgütün içinde yer alanların A'dan Z'ye bedelini ödemesi lazım.”

“Zaman zaman taraflar diyorlar, sen kim oluyorsun da taraf diyorsun. Bu ülkede devlet vardır.”

"Sırtında yumurta küfesi olmayanlar ne diyor, asgari ücreti 'şuralara getireceğim' diyor, kuru sıkı atıp tutuyor"

Nazım ne kadar da haklı !

---

YAŞAMAK..

Ne acayip iştir ki

bu ne mene gidiştir ki TARANTA - BABU

bugün bu

«bu inanılmıyacak kadar güzel»

bu anlatılamıyacak kadar sevinçli şey:

böyle zor

bu kadar

dar

böyle kanlı

bu denlü kepaze...

