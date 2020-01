Salı toplantıları İzmir’de yeniden...

90’lı yılların sonlarıydı sanırım, İstanbul’da Yapı Kredi Yayınları öncülüğünde, Salı Toplantıları adıyla, salı akşamları bir etkinlik başlatılmıştı. Bu toplantıların bir ayağı da, İzmir’de, önce bir kitap kafede başlamış sonrasında İzmir Sanat’ta devam etmişti. Hemen hemen hiçbirini kaçırmadan izlemiştim. Hem İstanbul’dan hem de İzmir’de büyük bir ilgiyle karşılanan toplantılar, entelektüel dünyamızı biraz olsun hareketlendirmişti. Sonra ne oldu bilmiyorum, Salı Toplantıları yapılmadı bir daha. Yapı Kredi Yayınları sonradan bu toplantılarda konuşulanları kitaplaştırdı. Sonuçta ortaya bir birinden değerli bir çok kaynak kitap çıktı. Hemen hiçbirinin baskısı bulunmayan bu kitaplardan bazılarının başlıkları şöyle:

Beyoğlu’nda Beyoğlu’nu konuşmak, Yaşamöyküm, Sorun Soruda, Bin yıl için Tahminler, Teorinin aynasından Görünen Pratik: Sosyal Bilimler...

Geçtiğimiz ekim ayından bu yana, benzer bir ruhla İzmir’de yeniden Salı Toplantıları düzenlenmeye başlandı. Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi’nin başlattığı ve sürdürdüğü bu toplantılar, adeta kültürel bir çoraklık yaşayan İzmir için önemli bir soluk oldu. Üstelik organizasyonun arkasında dev bir yayıevi yok. Felsefeciler Derneği, bir kaç özverili insanın emeğiyle ayakta duran, mütevazi bir sivil toplum örgütü. Önceleri bir kitap kafede küçük bir grupla başlayan toplantılar, katılım sayısı artınca daha büyük bir kitap kafeye taşındı. Bununla da kalmadı iki haftada bir yapılırken, haftada bire indi.

Salı Toplantıları’nın konuları, konukları ve katılımcıları çok geniş bir yelpaze oluşturuyorlar. Bunun için bu yıl yapılan toplantıların konu ve konuklarına bir göz atmak yeterli derecede fikir veriyor.

Dünya dışı ve öte gezegenlerde yaşam / Prof Dr. Serdar Evren

“Hukuk Devleti”nde Hukuk Arayışları / Av. Senih Özay

Bir arada yaşamanın imkanı sorunu / Yard. Doç. Dr. Murat Satıcı

“Sevmek Zamanı” ve Türk Sinemasında gerçeklik algısı / Doç. Dr Lale Kabadayı

Queer kuram çerçevesinden cinsel kimlikler / Erdem Gürsu

Yaşamın anlamı ve mutluluk üzerine felsefi bir sohbet / Doç. Dr Doğan Göçmen

Hint dinlerinde reankarnasyon / Prof Dr. Ali İhsan Yitik

45’lik plaklarla Türkiye’nin 60-70’li yılları / Yılmaz Murat Bilican

Cinsel kimlik, cinsel yönelim ve ayrımcılık / Prof Dr. Melek Göregenli

Bilim, felsefe, matematik, hayat / Prof Gr. Beno Kuryel

Sinema-Felsefe buluşması, Bela Tarr- The Turin Horse / Dr. Burak Bakır

Modern romanda postmodern momentler: Thomas Mann- Büyülü Dağ / Prof. Dr. Nevzat Kaya

Krizin Eşiğinde bir aykırı düşünür: Walter Benjamin / Doç. Dr. Hakan Çörekçioğlu

Estetik deneyim ve beğeni yargısının yaşamsal önemi / Doc. Dr. Metin Bal

Meditasyonla felsefi yolculuk / Nur İbaoğlu Zahnd

Mircae Eliade: Homoreligiosus ve dünyası / Doç. Dr. Bekir Çoban

Demokritos ve Anaksagoras metinleri / Hasan Gençcan



Dikkat ettiyseniz konular uzay bilimlerinden, meditasyona, inanan insandan, sinemaya kadar uzanıyor. Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi yetkilileri, düzenledikleri toplantıların, çok değişik çevrelerden insanlara hitap etmeyi amaçladığını ve bunu başardığını, katılımcı ilgisinin ve çeşitliliğinin her geçen gün arttığını, toplantılara ev kadınından akademisyenine kadar her kesimden ilgi olduğunu, zaman zaman kullandıkları salona sığmakta zorluk çektiklerini söylüyorlar. Salı Toplantıları bu yıl için bu ay yapılan 18. toplantıyla sona erdi.

Bu bir yaz tatili arası, etkinlik organizatörleri, Salı Toplantıları’nın aynı içerikte ekim ayından itibaren başlayacağını duyuruyorlar.

Ne güzel !

Kötülüğün bu kadar çok ve pervasızca kol gezdiği bir ortamda, iyilik üretmek böyle bir şey işte...



@ymbymb



Fotoğraf: Prof. Dr. Serdar Evren gökyüzünü anlatırken

Etkinlikler için daha çok bilgi