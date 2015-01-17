Cizre’de çocuk cinayetleri işleniyor.

Berkin’in arkadaşları öldürülüyor.

Haberli çocuk cinayetleri.

Bir ayda beşi çocuk altı cinayet.

Kalplerinden, kafalarından isabet alıyor çocuklar, hemen ölüyorlar.

En son Vatan Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi 12 yaşında Nihat Kazanhan düştü toprağa.

Sokakta arkadaşlarıyla oynuyordu. Bir olay filan mı vardı? Yoo...

Tersine, ilçede bir aydır süren gerginlik tam da giderilmek üzereydi.

Zırhlı araçlar dolaşıyor ve arkadaşlarıyla oyun oynayan bir çocuk vuruluyor.

TC ona bir kimlik vermiş, henüz küçük diye fotoğrafsız.

Nihat’ın nüfus cüzdanı fotoğrafsız, polisin akrepleri plakasız, Nihat’ı öldüren mühimmat tanımsız.

Efgan Ala, “Terör bölgesi, terörün olduğu yerde bu tür çatışmalar da olabiliyor. Orada polis, güvenlik güçleri gaz kullanmamış bugün, herhangi bir silah kullanmamış ama bir şekilde bu çocuğumuz orada vefat etmiş.” diyor.

Yani, orası terör bölgesi, orada bir şekilde çocuklar ölebilir, öldürülebilir.

Nihat’ın ensesinden girip anlına dayanan şeye önce “tanımsız mühimmat” deniyor.

Sonra geliyor polis kriminal raporu: O bir av fişeği parçası, Kobane eylemleri sırasında bir işyerinden av malzemeleri yağmalanmıştı, raporları da var... 12 numaralı av fişekleri...

Nihat da 12 yaşında zaten, işe bak, 12 yaşa 12 numaralı av fişeği parçası.

Daha geçen hafta Ümit Kurt öldürülmemiş miydi?

14 yaşındaydı o da.

Fransa, Charli Hebdo filan derken, küçücük cansız bedeni karıştı gitti toprağa.

Onu kaç numara öldürdü bilmiyoruz.

Otopsi raporuna ulaşılamadı, savcı soruşturma dosyasına gizlilik kararı verdi çünkü.

Onun da nüfusu fotoğrafsızdı.

Boyacıydı, boyacı giysileri vardı üstünde.

“Benim oğlum harçlığını çıkartmak için 20 liraya çalışıyordu. Kimseye bir zararı dokunmadı. Ekmek parası için çalışırken kalbinden vurularak öldürüldü” dedi babası.

Cizre’de çocuklar öldürülüyor, Berkin’in arkadaşları.

Haberli çocuk cinayetleri işleniyor.

Cizre’nin yepyeni bir emniyet müdürü var bu sıralar: Ercan Demir.

Hrant Dink cinayeti davasında adı geçen, savcı tarafından tutuklanması istenmiş, yurt dışına çıkış yasağı bulunan yeni müdür Cizre’ye geldiğinden bu yana ne marifetler gösterdiyse, Şırnak Baro Başkanı Nurşirevan Elçi, onun gelişiyle ölümlerin arttığını düşünüyor. Ne acıdır ki, Hrant’ın katledilişinin 8. yılında, o cinayeti saran ve hala aydınlanmayan karanlık, burada da karşımıza çıkıyor.

Haberli çocuk cinayetleri işleniyor Cizre’de, üstelik sıklaşıyor giderek.

Berkin’in arkadaşları, birer birer öldürülüyor.

Biz daha birinin fotoğrafına uzun uzun bakamadan, bir yenisinin fotoğrafı geliyor önümüze.

17 yaşında, 16 yaşında, 14 yaşında, 12 yaşında; sırtından, kalbinden, kafasından.

Mermiyle, gaz fişeğiyle, 12 numarayla, binbir numarayla.

Çocuklar öldürülüyorlar. Berkin’in arkadaşları.

Haberli, çünkü elimizdeki liste uzun.

Daha da uzayacak, biz bu çocukların fotoğraflarına uzun uzun bakıp, katilleri durdurmadıkça.

*Perihan Mağden’in “Haberci Çocuk Cinayetleri” romanının adından esinlenerek

@ymbymb