T24 LogoT24 Logo

Yılmaz Murat Bilican

ymbymb@gmail.com

03 Mart 2015

Çocuklarımızı sevmeyin lütfen!

Anneler, babalar sizler de lütfen çocuklarınızı Erdoğan’ın, Davutoğlu’nun, bilimum devlet büyüklerinin “sevgi”sinden koruyun

Kim olursa olsun, çocuk seven bir lider, politikacı, devlet büyüğü gördüğümde rahatsız olurum.
Nedense bu sevmeler bana hep gösteri, hep yalan gelir.
Naylon bakışlar, naylon dokunuşlardır bunlar.
Devlet kokarlar.
Devletin çocuk sevgisini hepimiz çok iyi biliriz aslında.
Sevgisi olmayan bir sevgidir o.
Okul bahçesinde bağırtarak, kara tahtanın önünde titreterek, ders kitapları arasında kurutup  kalıplayarak  sevmiştir o bizleri...

Erdal, Uğur, Ceylan, Berkin gibi, Roboski’li çocuklar gibi sevmeyi de bilir.
Ne zaman çocuk seven bir lider, politikacı, devlet büyüğü görsem rahatsız olurum.
Aklıma  Gilles Deleuz gelir.
Ünlü düşünür, Fransız yönetmen Godard’tan alıntılayarak “Çocuklar siyasi tutuklulardır” der ve bu saptamanın bir metafor olarak görülmesi gerektiğini söyler.
Çocuklar eğitim sistemi aracılığıyla egemen ideolojiyi almakla hükümlü mahkumlardır aslında. Okul sistemi, çocuk mahkumlarına her gün ama her gün geçerli ve gerekli saydığı bilgileri emirler olarak verir. Deleuz’e göre bu noktada “Dil, bir enformasyon aracı değil; bir buyruklar sistemidir.”

Devlet için “Çocuklar siyasi tutuklulardır”
Onlar özenle biçimlendirilirler.
Güçsüzdürler.
Söz dinlerler.
Dinlemezlerse zorla dinlettirilirler.
Sevilmek istendiklerinde de, sevileleceklerdir mecburen.
Aslında hepimizden, büyüklerden de beklenir, “çocuk” gibi olmamız.
Devlet çocuklar üzerinden hepimizi “sever” bir bakıma.

Çocuk sevmeye çok meraklıdır siyasiler, liderler, diktatörler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke ziyareti sırasında bir çocuk sevdi.
Ne sevmek ama...
Çocuk Erdoğanın uzun boyuna kadar havalandırılmış, neye uğradığını anlamamış durumda.
Erdoğan çocuğun yüzünü tek eliyle avuçlamış, başparmağı ve diğer dört parmağı arasında yanaklarını sıkıyor.
Çocuk acı içinde çevresine bakıyor, ağladı ağlayacak.
Erdoğan’ın ne dokunuşunda bir sevgi kırıntısı var,  ne bakışında.
Bu nasıl bir sevgi?
Nasıl bir çocuk sevgisi?
Bir insan bir çocuğa bunu neden yapar ki?
Hani severken ısırır, tırmalar, kanatırya bazı insanlar.
Erdoğan öyle seviyor.
Severken eliyle acıtıyor, bakışlarıyla ısırıyor.
Bu eğer “sevgi”yse,  olmaz olsun dedirtecek bir sevgi.

Sevgi karşı tarafı, sevilen tarafı bir tür kabul ediştir, ona saygı göstermektir öncelikle.
Sevilene zarar veren, onun istemediği bir şeyi ona dayatan bir sevgi nasıl olabilir?

Hatırlarsanız Davutoğlu’da çocuk sevmişti, IŞİD’ten kurtarılan bir rehinenin çocuğunu kafasından tutup kendi seviyesine kadar yükseltmiş, ayakları yerden kesilmiş zavallı çocuğu öpmüştü.
Güya öpmüştü.
Tarz aynı tarz.
Böyle çocuk sevmeyin lütfen.

Anneler, babalar sizler de lütfen çocuklarınızı Erdoğan’ın, Davutoğlu’nun, bilimum devlet büyüklerinin “sevgi”sinden koruyun.
Onların “sevgi”si soldurmasın çocukları.

@ymbymb


 

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

yılmaz murat bilicant24ahmet davutoğlurecep tayyip erdoğançocuksevgi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Yazarın Diğer Yazıları

Mine Söğüt’le "Ahlak Belanızı Versin" atölyeleri

Katıldığım "Ahlak Belanızı Versin" adlı atölye çalışması, Sokrates'in diyaloglarında ortaya çıkarmaya çalıştığı ve logos-bios karşıtlığından doğan rahatsızlığın benzeri bir rahatsızlığa yol açtığını söyleyebilirim

Haneke’nin “Yedinci Kıta’sı” ve Fatih’teki 4 kardeşin “gerçek” intiharı

İçinde bulunduğumuz sistem hepimizi “duygusal bir buzlanma” yaratarak birer makinaya çevirmiş durumda

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 7. yılında: "İklimi çevirme! Pedalı çevir!"

Turun yaratıcısı Sema Gür sorularımızı yanıtladı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24