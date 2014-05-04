Bu yıl 50. si düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, geçtiği her yerde neşeli görüntülere neden oluyor. Alanya’dan 27 Nisan’da başlayıp, 4 Mayıs’ta Istanbul’da noktalanacak olan turun bugün Kuşadası- İzmir etabı pedallanacak. Etabın finalini izlemek için İzmir’li bisiklet severler de büyük bir heyecanla Fuar çevresinde toplanacak. Turun bu yıl için belirlediği slogan "Bisikletin 50 yıllık tutkusu.” İnsanlığın en önemli buluşlarından biri sayılan bisiklet, herkes için bir tutku nesnesi olmasa bile, herkesin hayatına dokunmayı başarabilen çok yönlü bir araç.

Bu çok yönlülüğe biraz daha yakından bakmayı deneyelim. Öncelikle bisiklet, her ne kadar, dünyanın büyük bölümünde üstünlüğü otomobile kaptırmış olsa bile, yakın bir gelecekte rövanşı alacağına kesin gözüyle bakılan bir ulaşım aracı. Artan çevre sorunları, sınırlı enerji kaynakları, petrole bağımlılığın yarattığı sıkıntılar, hareketsiz bir yaşamın yol açtığı sağlık sorunları düşünülünce bisiklet ulaşım için ciddi bir alternatif olarak beliriyor. Bisiklet 50. yılı gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Turu’nda olduğu gibi, takımların amansızca yarıştığı, insanın sınırlarını zorladığı bir spor aracı aynı zamanda. Öte yandan, adına çocukluk dediğimiz ve kişiliğimizin şekillendiği ve hayatımızın en özel döneminin temel oyun nesnelerinden biri. Son olarak da bisiklet, özellikle bütün dünyada hızla yaygınlaşan kültürel amaçlı turlar düşünülünce, kültürel bir etkileşim aracı. Bisiklet için bu çok yönlülük aynı zamanda, birbirlerinden kesin çizgilerle ayıramayacağımız şekilde iç içe de geçmiş tanımlayıcı ögeler durumunda.

Bugün sabahtan itibaren, uluslar arası ünlü takım sporcularının pedalladığı topraklarda geçtiğimiz günlerde, bisikletçiler için İzmir’in simgesi olma yolunda olan kültürel amaçlı bir tur tamamlandı: Az Bilinen Antik Kentler Bisiklet Turu.

Bu yıl 5.’si gerçekleşen tur, 19-23 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Bisiklet kültürünün yaygınlaşması konusunda çok önemli bir işlev üslenen bu ve benzeri turlar aynı zamanda işin spor ve ulaşım boyutunu da güçlendiriyor. Bisikletin her ne amaçla yapılırsa yapılsın görünür olmasını amaçlayan bütün girişimlerin, yukarıda saydığımız iç içe geçmiş amaçların hepsine birden hizmet ettiği söylenebilir. Bir yandan kitlesel olarak spor yapılırken, bir yandan kültürel bir etkileşim gerçekleşiyor, öte yandan da kentsel yaşam için, bir ulaşım aracı olarak bisiklet kendini gösterme fırsatı buluyor.

Son yıllarda adını sık duyduğumuz ve benzer amaçlara sahip bisiklet turları (Gökova, Kapadokya, Antalya, Malatya, Van, Eskişehir, Keşan, Düzce, Yalova, Marmaris vb.) arasında Az Bilinen Antik Kentler Bisiklet Turu özel bir yere sahip. Teknik nedenlerden ötürü sadece 100 bisikletçi kabul eden organizasyonyona Türkiye’nin bütün bölgelerinden bisikletliler katılıyorlar. Tur, az bilinen antik kentlere adeta bir saygı niteliğinde, sanki az bilindikleri için onlara bir vefa borcu ödüyor. Kimisi az kazılmış, kimisi kazılmamış, kimisine hiç dokunulmamış antik kentlerin, kahverengi özel bir tabelayla gösterilmekten öte neredeyse hiçbir değerleri yok, Ege Bölgesi, İzmir çevresinde neredeyse adım başında varlar ve dolayısıyla da, 5. Yılını tamamlayan tur için “daha gidecek çok yer var” anlamı taşıyorlar. Bu yıl tura katılan 100 bisikletçi Klazomenai, Erythrai, Teos, Lebedos, ve Claros antik kentlerini ziyaret etti, kentler hakkında bilgi aldı, antik kentte veya çok yakınında kamp kurup uyudu. Az bilinen kentler, en azından bu bisikletçiler için “bilinen”haline geldi.

Turun organiztörü amatör bisikletçi Olcay Ormankıran amaçlarını şöyle ifade ediyor: “İzmir ve çevresindeki pek çok antik kenti ve diğer tarihi ve doğal güzellikleri görebilecek şekilde düzenlenen rotamız ile bisikletçilerin bu antik kentleri ve onların geçmişten günümüze taşıdığı kültürleri yerinde görmesini, yaşamasını ve gittikleri yerlere taşımasını sağlamayı, İzmir ve çevresini daha yakından tanımalarını, doğa sevgisi ve tarih bilincini güçlendirmeyi ve bütün bunların yanı sıra tur güzergahındaki yerel yönetimlerin ve çevre halkının bisiklet kültürünü daha yakından tanımasını hedeflemekteyiz.”

Az Bilinen Antik Kentler Bisiklet Turu’nun bir diğer özelliği de her yıl bir sosyal sorumluluk projesine de imza atması. Tur tarihleri 23 Nisan’ı da kapsadığı için, Tur güzergahında bulunan bir köy okulu, 23 Nisan sabahı ziyaret ediliyor, bisikletçiler öğrencilerle beraber bayram kutlamasına katılıp, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıyorlar. Karşılarında 100 tane rengarenk bisikletçi gören ve sürpriz hediyeler alan çocuklar için bayram katmerleniyor. Bunun yanı sıra tur, geçtiği her yerleşim yerindeki belediyelerle işbirliği yapıp, o yörenin kültürel özellikleriyle, yerel yemekleriyle, danslarıyla tanıtılmasına katkıda bulunuyor.

Bisiklet kültürümüz açısından çok önemli bir işlev üstlenen turun nice nice yıllar sürmesini, benzerlerinin çoğalmasını diliyorum.

Az Bilinen Antik Kentler Bisiklet Turu’nun, Çok bilinen bir tur olması dileğiyle...

Turun web adresi

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