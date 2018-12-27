Seçim rüşvetleri: “Müjdelerden müjde” beğen

Merkezden uzakta bir yerlerde, öğretmenler evinde bir toplantı. Merkezden uzakta, kuş uçmaz, kervan geçmez cinsinden olmasa da, yine de kuşun az uçtuğu, kervanın az geçtiği bir yerlerdeki öğretmenler evinde...

Kaymakam Bey servis şoförleri, öğretmenler, korucular ve bazı yurttaşları topluyor, meramı çok açık:

“Buradan HDP’ye oy çıkarsa, gerekeni yaparız.”

Meclis tutanaklarında var bu olay, bu baskı.

Seçim öncesinde biraz erken başlayan bir baskı. Yerel seçime daha üç ay var, baskı çoktan başlıyor.

***

Merkezden uzakta bir yerlerde, bir köyde bir hareket, bir hareket, sorma gitsin. Merkezden uzakta, kuş uçmaz, kervan geçmez cinsinden olmasa da, yine de kuşun az uçtuğu, kervanın az geçtiği bir yerlerdeki bir köyde...

Bir kaç kamyon geliyor köye, taşıdığı çakılı ve diğer malzemeyi yolun kenarına döküyor, köyün girişine bırakıyor.

Köy halkı toplanıyor kamyonun çevresine. Kamyondan bir “yetkili” iniyor, köy halkına sesleniyor:

“Eğer bu köyden AKP’ye oy çıkarsa, mesele yok, yolunuz yapılır ama, başka bir partiye çıkarsa, bu malzemeler ve çakıllar geri gidecek, o zaman yol yapımı filan yok.”

Meclis tutanaklarında var bu olay, bu baskı.

Seçim öncesinde biraz erken başlayan bir baskı. Yerel seçime daha üç ay var, baskı çoktan başlıyor.

Yandaş medyada aynı manşet

AKP yerel anlamda “seçim çalışmalarına” böyle başlıyor!..

Ulusal düzeyde ise, “çalışmalar” farklı. Onları yandaş medya dün ortaklaşa, sözleşmişler gibi, aynı manşetlerle sunuyor:

“-Yeni yıl müjdeleri...

-Başkandan Yeni Yıl Müjdeleri...

-2019 Müjdeleri...”

Önceki gün AKP Grubunda Tayyip Erdoğan bu “müjdeleri” açıklıyor:

-Elektrik fiyatlarında yüzde 10 indirim,

-Doğalgaz fiyatlarında yüzde 10 indirim,

-Asgari ücrete yüzde 26 zam,

-İşe ilk kez alınacak işçilerin sigorta ve vergi primlerinin devletçe ödenmesi,

-İş verenlere yeni teşvikler.

Onu Erdoğan açıklamıyor ama, ayrıca trafik cezalarının silinmesi de aynı “seçim paketi” içinde yer alıyor.

“Seçim paketi” ne demek, Türkçesi “seçim rüşveti.”

Biraz yakından bakmak gerek tek tek bu “müjdelere.”

Doğalgaz ve elektrik

Tam “eşeğini kaybedip, buldurma” hikayesi... Doğalgaz ve elektrik fiyatlarında inidirim bu hikayeye benziyor. O indirim bile yine de, “yarım buldurmadan” öteye geçmiyor.

İçinde bulunduğumuz 2018 yılında elektriğe yapılan toplam zam yüzde 31, doğalgaza yapılan toplam zam yüzde 27’ye ulaşıyor.

“Müjde” adına, her ikisinde de şimdi yapılan indirim yüzde 10.

İndirim yıl içinde yapılan zamların yarısını bile karşılamıyor.

Geçiniz...

Kaldı ki, başka bir gerçek var.

Son üç ayda dünyada petrol fiyatları yüzde 42 oranında düşüyor.

Dünyada petrol fiyatı bu kadar gerilirken, yüzde 10 oranındaki inidirim “seçim rüşvetinden” ibaret.

Geçiniz...

Asgari ücret

“Müjdelerden” bir diğeri, asgari ücrete yüzde 26 oranında zam yapılmış olması.

Geçmiş yıllarda daha küçük oranda zamlarla geçiştirilen asgari ücret, bu yıl “seçim rüşveti” çerçevesinde yüzde 26 zam görüyor.

Yüzde 26?.. Gerçekten iyi bir zam mı?..

Asgari ücrette yüzde 26’lık zamma en gerçekçi yorum Milli Gazete’nin manşetinde yer alıyor:

“Asgari Ücret Düştü”

Yüzde 26 zam yapıldığı halde, asgari ücret nasıl düşüyor?..

Milli Gazete bunun hesabını dolar üzerinden yapıyor:

“2018 için 1.603 lira olarak belirlendiği tarihte asgari ücret 425 dolar ediyor. Şimdi açıklanan 2.020 liralık asgari ücret yüzde 26’lık zamma rağmen, 381 dolara düşüyor.”

Türk Lirasının dolar karşısında değerini kaybetmesinin sonucu olarak, herkesin refah kaybına uğradığı bir ekonomide, asgari ücretin aynı akıbete uğraması normal.

Yani, yüzde 26 öyle övünülecek bir zam değil.

Geçiniz...

Ayrıca, 2 bin 20 lira ya da 381 dolar Meksika, Slovakya, Letonya, Macaristan gibi ülkelerle birlikte dünyadaki en düşük asgari ücretlerden biri.

İş verene kıyak

“Müjde” denildi mi, AKP için “iş verenleri unutmak” hiçbir biçimde söz konusu değil.

Yeni karara göre, devlet sadece işe ilk kez giren işçinin sigortasını ve vergisi ödemekle kalmıyor, iş verenlere başka bir kıyak daha çekiyor:

176 milyar liralık vergi bağışıklığı (muafiyeti) getiriyor.

Asgari ücretten toplam 30 milyar lira vergi alırken, iş verene vergi bağışıklığı tanıyor.

AKP iş verenlere asgari ücretle belli bir yük getirdiği inancıyla, onları vergi bağışıklığı üzerinden memnun etmeye çalışıyor.

İşte, size şimdilik “müjdelerden bir demet”, devamı muhtemelen olacaktır.

“Müjde” 31 Mart’a, yani seçime kadar, sonrası malum!..