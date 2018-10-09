Reklamların İzmir sonbaharı

Kimseye haber vermeden, işin sahiplerini bilgilendirmeden duvar reklamları sökülüyor.

Nerede?..

İzmir’de.

Kim söküyor?..

İzmir Büyükşehir Belediyesi.

Bildiğiniz reklamlar işte. Duvarlarda asılı. Herhangi bir firmanın, bir malın tanıtımını içeren duvar reklamları.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bu reklamlardan her yıl vergi alıyor. Reklamı yapan firmalardan alınan vergiler epey yüklü miktarlara ulaşıyor.

Vergi alıyor ama, duvar reklamlarını söküyor.

“İzne çıktı”

Sökme işlemi beş ay önce başlıyor, son günlerde yeniden hızlanıyor.

Bunun üzerine reklamcı firmalar Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe’ye ulaşmaya çalışıyor. Ancak, bir türlü ulaşamıyor. Son olarak, sökme krizi iyice alevlenince, yeniden Gökçe’yi arıyorlar. “İzine çıktı” yanıtı alıyorlar.

Aslında beş aydır uğraşıyorlar ama, sorunu çözmek mümkün olmuyor. O reklamlar pek çok kişinin ekmek parası.

Duvar reklamları... Onları sökmek... İlk bakışta, sıradan ve basit görünüyor ancak, arkasında ciddi gelirler var.

Reklamları sökmek... Acaba arkasında ne gibi ilişkiler var, diye soru akla geliyor.

Direkler ihalede

İşin ilginç yanı, duvar reklamları belediye tarafından sökülürken, İzmir’de pek çok cadde ve sokakta kaçak direk reklamları, kaçak billboardlar var.

O kaçaklar duruyor, İzmir Büyükşehir onlara dokunmuyor, buna karşılık vergi toplanan duvar reklamları sökülüyor!..

Neden?..

Bir süre önce reklam yapıştırılan elektrik direkleri ihaleye çıkıyor. İzmir Büyükşehir bir ihale açıyor, bir firma ihaleyi kazanıyor.

Reklamlar o ihaleden sonra sökülmeye başlıyor.

Belediye muhtemelen “ihaleye verdik, gerisine karışmayız” görüşünde.

Firma ise, ihaleyi aldıktan sonra, muhtemelen istediği gibi kullanma hakkına sahip olduğunu düşünüyor olmalı.

İZDURED önerisi

İzmir’de duvar reklamcılığı hayli gelişmiş durumda. O reklamcıların bir örgütü var, kısaca İZDURED, İzmir Duvar Reklamcıları Derneği.

Dernek reklam yönetmeliği ile ilgili değişiklik istemiyle Büyükşehir’e başvuruyor. Yürürlükteki reklam yönetmeliğinin çok geride kaldığı düşüncesiyle, Avrupa standartlarında bir yönetmelik değişikliği tasarısı sunuyor.

Belediye bununla ilgili bir komisyon kuruyor, ama tasarıyı sunan İZDURED’den bugüne kadar herhangi bir görüş almıyor. Verilen dilekçeye de, Kentsel Tasarı Müdürlüğü farklı yanıtlar veriyor.

Oradan yanıt önceki gece geliyor.

Belediye ekipleri önceki gece duvar reklamlarını sahiplerine haber vermeden söküyor.

Aziz Bey ilgileniyor mu?

Üç temel soru var:

1-Yıllardır vergileri alınmasına rağmen, sökülen duvar reklamlarına karşı, ana arterlere konulan direk reklamları ve billboardlara Büyükşehir neden izin veriyor?..

2-İzin verdiği reklamlardan vergi alıyor mu?..

3-Kendisi gelir elde ettiği halde, direklerle ilgili neden ihaleye çıkıyor ve bir firmaya veriyor?..

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu geçen gün çok ciddi bir siyasal karar alıyor ve “bundan sonra aday olmayacağını” açıklıyor. Dolayısıyla:

Belediyeye bu yönde yapılan onca başvuru varken, bunlardan haberinin olmaması mümkün olmadığına göre, Kocaoğlu işlerle artık ilgilenmiyor mu?..

Olay Büyükşehir Belediyesini yıpratmaya başlıyor.

Kendi çapında, sıradan gibi görünen olayların arkasından bazen garip ilişkiler çıkabiliyor. Umalım ki, Kocaoğlu giderayak bu işe al atsın.