"Azim"... "Cacabey"... "Mars'ta millet bahçesi"..."Kıçtan takma motor"...

"Yerli ve milli araba..."

Derken...

"Ayasofya..."

Derken...

"Karadeniz'de doğalgaz..."

Derken...

"Yerli ve milli aşı..."

Derken...

"İki yıl sona aya sert iniş yapıyoruz..."

Hay Allah!..

Bu "müjdelerin" biri bitmeden diğeri başlarken, elde avuçta bir şey yok, ekonomi çuvallamış, sosyal yaşam yokuş aşağı, açlık sınırı, yoksulluk sınırı, ülkeyi yönetiyorum diye 30 KHK çıkar, sonradan o 30 KHK'yı düzeltmek için 20 KHK çıkar filan, adalet, yargı filan derken...

Sen çık ortaya "perseverance", namı diğer, bize göre "Azim" hooop, aya filan değil, doğru "Mars'a" in!.. "Sert" değil, "yumuşak inişle!..

"Azim" Mars'a inerken, o teknik hazırlıklar ve devamındaki "siyasal reklam" nerede?..

Hani, yani, mesela ve hatta Trump Başkan iken...

Ya da şimdi "Başkan Biden" TV'lere çıkıp, "eyyy Amerikan Halkı, size bir müjdem var, perşembe gecesini bekleyin" gibilerden bir söz söylüyor mu, yoksa açıklamaları, üstelik böbürlenmeden, teknik düzeyde sadece NASA mı yapıyor?..

Aradaki "fark, yap - boz KHK'ları kadar", bu ölçüde basit!..

"Yerli ve milli" araba

Bize "müjdeler" hep aynı adresten, Tayyip Erdoğan'dan...

Normaldir, kötü yönetilen, aslından yönetilmeyen bir ülkede, Reis'in "müjdelere" ihtiyacı var!..

Yaklaşık iki yıl önce Erdoğan "yerli ve milli araba" için düğmeye bastığını "müjdeliyor." Bu amaçla Türkiye'nin bazı büyük firmaları bir araya geliyor ve kısaca "TOGG" olarak nitelenen "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş." kuruluyor.

"Yerli ve milli" derken, TOGG'un yöneticisi "yerli ve milli arabaya" açıklık getiriyor:

"- Elektrik motoru için Alman,

- Bataryası için Çin,

- Araç entegrasyonu teknoloji partneri Alman,

- Tasarım için İtalyan firmalarıyla görüşülürken,

- Maliyet açısından üretim Türkiye'de mi olsun, başka bir ülkede mi, diye bakılıyor."

Bakılabilir, ne de olsa, "yerli ve milli araba"!..

Neden?..

"Fikir bize ait, kıçtan takmalı motor!.."

Tank motoru

Hepimiz, cümle alem, büyük bir heyecanla "yerli ve milli arabayı" beklerken, hay aksi şeytan!..

Bir ay kadar önce Alman Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor, bizim Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşüyor, görüşme sonrasında Çavuşoğlu:

"Bazı ürünlerin ithalatını serbest bırakmaları için Sayın Bakan'a liste verdim, bunlar arasında tank motoru da var."

Alman, İtalyan,Çin, kıçtan takmalı "yerli ve milli araba!..."

Tank için motor derken, bunların hiç birini üretemezken...

"Cacabey olsun"

"Ay'a sert inişe" hazırlıklar hızla sürüyor. "Ulusal Uzay Ajansı" yetkilisine göre:

"2023'te yerli motor ve yerli uzay aracıyla bayrağımızı ay yüzeyine dikmeye ‘azimliyiz', 2028'te ise, aya bu kez yumuşak iniş, insansız uzay aracı."

Eh sonra, artık hangi yıl ise, ver elini ay, ilk Türk astronot "Cacabey" ayda!..

O teknik sorunu, yani astronota isim bulma gibi ağır ve karmaşık sorunu Devlet Bahçeli çözüyor. İktidar ortağı olarak, Ay'a giderken, onun da tuzu bulunmasın mı?..

Hazırlıklar tamam

Bizim aya önce sert, sonra yumuşak iniş, ardından astronot gönderme meselelerimiz tamamdır!..

Tank motoru, araba motoru olmayabilir ama, füze, roket, aya iniş için her şey hazır. Zaten "Reis" o "müjdeyi" boşuna vermiyor, bir bildiği var elbette.

Hazırlıklar o kadar tamam ki, hatta bir dini vakıf, kimsenin beklemediği bir anda, teknolojiye katkıda bulunuyor:

"Uzayda ezan okuyalım!.."

Doğru!.. Bugüne kadar uzaya hep gavurlar gidiyor, hiçbirinin aklına uzayda kilise çanı çalmak gelmiyor.

"2023 uzayda ezan zamanıdır!.."

Nereden çıktı şimdi bu "Salda"

Bizleri "aya sert iniş" heyecanı kaplamışken...

"Azim" Mars'a iniyor...

İn kardeşim in de, NASA'nın şu açıklamasına bakın:

"Azim Mars'ta bulunan Jezero Krateri'ni inceleyecek, o kraterden elde edilecek veriler Burdur'da bulunan Salda Gölü'nden alınan örneklerle karşılaştırılacak, Salda Mars'ı daha iyi anlamamızı sağlayacak."

Bu Biden'in bize yeni bir numarası olabilir!..

Dünyada binlerce göl varken, sen gel Salda ile Mars'ı karşılaştır!..

Dokuz bungalov var orada

Salda Gölü demek ki, bu kadar nadide, bu kadar ince, bu kadar değerli...

Zaten onun için "Reis" karar veriyor, "millet bahçesi" yapılıyor Salda'ya!..

O nadide, o asla dokunulmaması gereken beyaz kumların çevresine iki ay önce "dokuz bungalov" konduruluyor.

Daha önce Salda'dan kepçe ve kamyonlarla beyaz kumlar bilinmeyen bir yere taşınıyor. AKP'nin iki Burdur milletvekili Mart 2020'de "Salda'daki Millet Bahçesinin gölü ve çevresini koruma amaçlı projeye dayandığını" gururla açıklıyor!..

Amerikalıların Mars ile Salda Gölü'nü neden karşılaştırdıkları buradan belli.

"Mars'ta Millet Bahçesi" kurmayı düşünüyorlar, malum, "bizi kıskanıyorlar!.."