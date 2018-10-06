25 kuruşluk “milli duruş”

Ankara’da geri alınıyor.

İstanbul’da geri alınıyor.

Bursa’da geri alınıyor.

Çanakkale’de geri alınıyor.

Mut’ta geri alınıyor.

Muhtemelen kamuoyuna yansımayan başka il ve ilçelerde de geri alınıyor. Bundan sonra benzer girişimde bulunulan yerlerde de, geri alınacağı kesin.

Ekmek zammı.

Yaklaşık iki aydır ekmek zammı üzerine bir “tartışma” yaşanıyor. Ekmek fiyatı 125 kuruş. Fırıncılar 25 kuruş zam yaparak, ekmeği 150 kuruştan satmayı düşünüyor.

Pek çok konunun yanı sıra, ekmek zammı bir anda gündeme oturuyor. Fırıncılar zam istiyor, iktidar izin vermiyor.

Yılbaşına kadar

Geçenlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli muhteşem bir açıklamayla ekmek zammı tartışmasına nokta koyuyor:

“Vatandaşın ekmeğine göz diktirmeyiz.”

Helal olsun, iktidar dediğin böyle olur. Ama, arkasından ekliyor:

“Yılbaşına kadar ekmeğe zam yok”.

Oldu mu şimdi ya?..

Demek ki, yılbaşına kadar “vatandaşın ekmeğine göz diktirmek yok” ama, yılbaşından sonra var.

Aynı açıklamasında bir başka “inci” daha patlatıyor:

“Fırıncılar Federasyonu yetkilileriyle konuştum, onlar da kabul etti. Milli duruş sergiledikleri için onlara teşekkür ederim”.

Gözümün önünden tarihimizin şanlı sayfaları birer birer geçiyor, insanın tüyleri diken diken oluyor.

Böylelikle, iktidarın öncülüğünde Fırıncılar Federasyonu “25 kuruşluk milli duruşla” tarihimizde yeni bir şanlı sayfa açmış bulunuyor.

Tebrikler!..

Valilere talimat

Zammı ertelemek “milli duruşun” sosyal ve siyasal hali, onun bir de yasal hali var.

Fırıncılar Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ekmeğe zam yapma kararı alınca, devreye Ticaret Bakanlığı da giriyor. İlgili yasayı hatırlatarak:

“... Ancak valiliklerin ve belediyelerin uygun görmesi durumunda ekmeğe zam yapılabilir, aksi halde, zamlar geçersizdir”.

Bakanlığın bu açıklaması doğrudan valilere ve belediye başkanlarına talimat niteliğinde. Bakanlık vali ve belediye başkanlarını “milli duruşa” davet ediyor.

Bunun üzerine, ilgili yasanın ilgili maddesinden hareketle çeşitli illerde bizzat Vali Beylerin kendi ağızlarından açıklamalarıyla ekmek zammı geri tepiyor.

Ne de olsa, “milli duruş” var.

Un karaborsada

Bu arada 50 kiloluk bir çuval unun fiyatı 95 liradan 175 liraya fırlıyor. Tarım Bakanı Pakdemirli’ye yine kulak verelim:

“Bu fiyat karşısında un karaborsaya düştü, fırıncılar un bulamaz oldu. Biz de, buğday ihracatını sınırlandırdık”.

Son elli yıldır kim bilir kaç kez ekonomik kriz yaşıyoruz. Bununla birlikte, son elli yıldır unun karaborsaya düştüğünü siz hiç duydunuz mu?.. İzlenen müthiş ekonomi politikasıyla AKP bunu da başarıyor.

Burada tek iyi bir karar var. Buğday ihracatının sınırlanması gerçekten olumlu sonuç veriyor. Fiyat 140 liraya kadar iniyor. Fırıncılar yeniden una kavuşuyor.

Ekmek bile alamayanlar

Bu arada Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıklıyor:

“Fırıncıların dayanacak gücü kalmadı. Mazotun fiyatı yüzde 66 arttı, unun fiyatı yüzde 30 arttı. Bu fiyat artışlarına rağmen, biz ekmeği iki yıldır aynı fiyattan satıyoruz. Satarken, büyük ihtiyaç sahiplerine, ekmeği bile alamayanlar var, onlara bedava veriyoruz”.

Bu kısacık açıklama gerçekte çok hazin bir Türkiye fotoğrafı.

1-125 kuruşluk ekmeği alamayanlar var.

2-Fırıncıların dayanacak gücü kalmadı.

Şu hale bakar mısınız?..

25 kuruşluk bir zam Türkiye’de kim bilir kaç ailenin geçimini daha da zorlu hale getiriyor.

Ama eminim, o ailelerin yarısından çoğu oylarını hala AKP’ye veriyor.

Benzin, elektrik, doğalgaz

25 kuruşluk ekmek zammında “milli duruşu” destekleyen iktidar sahiplerine soru sormak hakkımızı kullanmak istiyorum:

“Acaba benzinde, elektrikte, doğalgazda arka arkaya, hem de hangi 25 kuruş, onlarca liralık zamları geri almak için de ayrı bir milli duruş sergilemeyi düşünüyor musunuz?”

Zammı geri almak madem “milli duruş”, üstelik “yerli ve milli” nitelikte tavır gösteren bir ülkenin çocuklarıyız, üstelik 25 kuruşluk zammın ertelenmesinde davul zurna çalmaktan geçilmiyor, o zaman şu son zamları geri alıp tarihimize şanlı bir sayfa daha kazandırmayı düşünür müsünüz?..

Örneğin, son elektrik zammından önce, Eylül faturalarında 70 liralık elektrik tüketimi için 130 lira ödeniyor. Dağıtım bedeli, enerji fonu, TRT payı, ÖTV, damga vergisi, v.s. derken, fatura neredeyse ikiye katlanıyor.

Düşür vergiyi, al zammı geri, “milli duruş” şahlansın.

Ver Mehteri, atalarımızın ruhu şad olsun.