Yarın dünden öncedir

[1] Meraklısına not: Zaman teriminin iki kullanımıyla ilgili ayrımı, bu konudaki görüşleriyle vaktiyle çok etkili olan Bergson’dan bir alıntıyla yapacaktım. Alıntı şöyleydi: “İnsan zamanın içinde değil, zaman insanın içinde yaşar.” Zaman sözcüğünün iki farklı anlamıyla kurulmuş bu cümle ile hem Bergson’un otoritesinden yararlanmak hem de ondan aldığımın hakkını vermek istemiştim. Cümleyi ve cümlenin Bergson’a ait olduğunu (yine on yıllar öncesinden, ama gayet iyi) hatırlıyordum. Fakat her türlü yolla aramama karşın bu cümleyi Bergson’da bulamadım. Yakınlarda aynı konu Balzac’la ilgili olarak da başıma gelmişti ve T24’te onu da yazmıştım. Eskiden bu cümlelerden pek çoğunu kimden-nereden aldığımı pek de karıştırmadan hatırlayabilirken şimdi sık sık böyle durumların başıma gelmesi, içinden geçtiğim zamanın ve içimde geçen zamanın belleğimi nasıl aşındırdığını gösteriyor. Belki bu hatırlama iddiasını da artık düne ait bir özellik olarak geride bırakmalıyım.