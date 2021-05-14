"Zoom" partisi deyip geçmeyin | Kaldırım sohbetleri | Biraz da "yandaş" olmayanlara

İtirazlarım var ama Nevşin Mengü, genç kuşağın en parlaklarından - Siyasal'da tiyatro kulüpleri çok önemlidir. İzmir Şube Başkanı Nazlı Kayı da aynı zamanda oyuncu - Cihangir Caddesi'de çekilen "Camdaki Kız", magazinime hiç malzeme vermedi. Neyse ki Tamer Levent var. Zaten herhalde Ramazan Bayramı'na saygıdan dün gece yayınlanmadılar

Yine "Zoom"landım

AÜ SBF'nin en kalabalık taşra grubunu oluşturan İzmir Mülkiyeliler Birliği Şubesi'nin İnek Bayramı Zoom'una iyi ki katılmışım. Olayı gerçekleştiren İzmir Şube Başkanı Nazlı Kayı ve Neslihan Uyanık'ın vurguladıkları pozitif ama eleştirel olan Mülkiyelilik ruhuna güvenerek atışa geçiyorum.

"Zoom"a katılan 104 taşralı Mülkiyeli'den bir grup. Tabii bensiz...

- Hiyerarşiyi ihmal etmediler. Önce Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Dinçer Demirkent, ardından İstanbul Başkanı Yunus Işın ve eski dekanlarımızdan Yalçın Karatepe açılış nutuklarını sırayla attılar. Fakat haklarını yemeyeyim hiç uzatmadılar.

- Yıllar sonra bankacı Coşkun Günhan, büyükelçi Ertuğrul Apakan, İzmir ticaret burjuvazisinden Mazhar İzmirlioğlu ve Fikir Kulübü'nden Murat Koğacıoğlu'nu görmek müthiş güzeldi. Galiba en genç ben kalmışım. Fakat İzmir'i mekân tutan profesörleri, en bayıldığım Erdal Yavuz, Uygur Kocabaşoğlu ve orta bayıldığım Sevda Alankuş'u davet etmek kimsenin aklına gelmemiş.

- Mustafa Öztürk, Fatin Şevki Bulut ve Burcu Taner pek güzel ağıt ve türküler söylediler. Fakat her daim genç 68-69-71-72'liler için bir Elvis Presley, Bob Dylan ya da The Beatles çalmayı da akıl edemediler.

Slayt gösterisinin üçte birini dolduran anlaşılmaz fotoğraflardan vazgeçip, efsane dekan ve hocalarımızın fotoğrafları konamaz mıydı? Hızlı bir hatırlatma yapayım (tabii ki eksik): Sadun Aren, Cahit Talas, Muammer Aksoy, Mümtaz Soysal, İlhan Unat, Tuncer Bulutay, Korkut Boratav, Taner Timur, Seha Meray, Mete Tunçay, Yavuz Sabuncu... SBF BYYO'dan Ünsal Oskay'ı tabii ki unutmadım.

- Neyse, yine de üssü mizandan geçtiler. O mu ne? Bizler 10 üzerinden 7 ortalamayla geçerdik. Sonra bu 6'ya düşmüş. Şimdi ise 4 üzerinden 2 geçiyormuş. Fazla bir açıklama yapmama gerek yok herhalde. Zaten içlerinde en ünlü olan benim Zoom'a katıldığımı, birbirlerine övgüler yağdırmaktan, ancak 57 dakika sonra fark ettiler. Sanki Mülkiyeli aktivist Mete Hüsünbeyi benden önemliymiş gibi...

Ferman devletinse kaldırımlar bizimdir

Sözde "tam kapanma"da sadece 'Mid' ve 'Lower Cihangir' değil, zengin, ünlü, entel dantel ve de sınıf atlamaya çalışanlarla dolu 'Upper Cihangir'de ne olduklarını kimsenin çözemediği yasakları by-pass etmenin yolunu buldu.

Zabıtayla kovalamaca oynadıkları kafe önlerine apartman merdivenlerini de kattılar. Cihangir Caddesi'nde en az, ihbar etmek gibi olmasın, dört-beş apartman önü mesafeli kısa sohbetlere mekân oluyor. Yandan da bileklerimizi açıp güneşten D vitamini kapmayı ihmal etmiyoruz.

Orta magazin değerli yazarlar Seray Şahiner ve Lale Müldür'le Leman'dan Tuncay Akgün dışında kalanlar Mid ve Lower Cihangir'in orta zengin ünsüzleri

Bu linkler ihmal edilmesin

* Sanatta dijital bilgi aktivizmi, 4-11 Mayıs haftasının sansür gündemi ve daha fazlası için Susma Platformu

* 40. İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması çevrimiçi gösterimleri başlıyor.

Nedim Şener muamması

Demirören'in İmam Hatipli kaptanının yönettiği Hürriyet'te yazan köşeci Nedim Şener'le kahve içmişliğim yoktur. Geçenlerde gazeteci arkadaşım Şengün Kılıç, Çağlayan Adliyesi önünde çektiği bir fotoğrafımı gönderince düşündüm. Ahmet Şık ve Nedim Şener Fethullahçıların utanç verici kumpasıyla gözaltına alındıklarında Silivri'den Çağlayan'a, katılmadığımız protesto kalmamıştı.

Derya Bengi'nin Çiğdem Öztürk'üyle bir Ahmet Şık, bir Nedim Şener gösterisindeyiz